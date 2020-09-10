График ⟩ В Эстонии заболеваемость Covid-19 возвращается на весенний уровень

В последние месяцы о темпах заражения коронавирусом в новостях сообщается почти каждый день - в связи с "балтийским пузырем" и закрытием авиасообщения, пишет Rus.Postimees.
Как в Эстонии изменилась частота заражения с весны до настоящего времени, можно увидеть на графике.
Уровень заболеваемости в стране за последние 14 дней составляет 20,69 случая на 100 000 населения.
В понедельник уровень заражения составлял 19,34.
Латвия предоставила Эстонии недельный льготный период, но согласно действующим правилам люди из стран с 14-дневным уровнем заражения коронавирусом, превышающим 16 случаев на 100 000 жителей, должны оставаться в самоизоляции в течение двух недель.
Европейская комиссия предложила общий подход к ограничению передвижения во всех государствах-членах ЕС и решила, что, если число инфицированных на 100 000 человек в течение двух недель остается ниже 50, ограничений на передвижение для людей, прибывающих из этой страны, быть не должно.