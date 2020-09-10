Поветкин: "В США люди на улицах спят. О чём тут можно говорить?"

Поветкин рассказал, что в начале карьеры ему предлагали переехать в Австралию, Германию и США, но боксёр отказался, потому что любит Россию.

"Меня устраивает курс, которым идёт Россия. Я люблю Россию. Когда рассказывают, мол: "Вот там так хорошо..." Да вы там не жили, вы не знаете. Вот Америка эта... Вот смотришь - там люди на улицах спят, о чём тут можно говорить?" - сказал боксёр.

"Или наших встречаешь, которые там давно живут, у них на глазах чуть ли не слёзы: "Как там в России?". Видно, что они скучают. Где родился - там и пригодился", - считает Поветкин.

Боксёр также рассказал о своём отношении к президенту России Владимиру Путину. По мнению Поветкина, Путин - это сильный и серьёзный человек, который всё делает правильно. "Я во многом не разбираюсь, ему виднее. Но это сильнейший человек. Большая историческая личность. По-любому", - сказал Поветкин.

Есть мнение у Поветкина и насчёт массовых протестов в Беларуси, которые начались после оглашения результатов президентских выборов. Боксёр признал, что он находится "не на высоком уровне, чтобы правильно понимать", но ему кажется, что эти протесты существуют благодаря какому-то вмешательству.

"Хотят расшатать, поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной. Как при революции - брат против брата шёл, отец против сына. Трудно сказать, что будет дальше. Надеюсь, Лукашенко всё удержит. Он человек сильный, волевой", - отметил Поветкин.

Напомним, 41-летний боксёр в августе завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). На его счету 36 побед и 2 поражения в рамках профессионального бокса.

Видео: Интервью Александра Поветкина