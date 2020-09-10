Covid-19: в Литве 36 новых случаев, в Эстонии - 15

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1903 первичных теста на Covid-19, из них 15 дали позитивный результат, сообщил департамент здоровья Эстонии.

Уровень заболеваемости в стране за последние 14 дней составляет 20,69 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро четверга в Эстонии в госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 9 пациентам, на искусственной вентиляции легких находится один пациент.

По состоянию на четверг выздоровели 2215 человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 36 новых случаев коронавируса, общее их число достигает 3199, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.

Сейчас коронавирусом больны 1169 человек, и, по подсчетам BNS, это самое большое число больных коронавирусом одновременно, зарегистрированное в Литве. Прежний рекорд одновременного числа больных (1048), по данным Реестрового центра, был зафиксирован 20 апреля.

Уровень заболеваемости в стране за последние 14 дней составляет 15,7 случаев на 100 000 населения.

Выздоровело 2030 человек. От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

За минувшие сутки сделано 5497 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 682 097.