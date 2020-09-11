Фото ⟩ В Риге двери открыл новый арт-центр Zuzeum

Основанный в 2017 году Zuzeum - это инвестиция коллекционеров и меценатов Дины и Яниса Зузансов в художественную инфраструктуру Латвии и Балтии. Цель его создания - популяризация латвийского искусства в международном контексте, создание места для переговоров и культурного обмена. Новые помещения и выставочные залы сделают коллекцию Зузансов доступной для широкой публики.

Здание Zuzeum - построенное в 1910 году по проекту архитектора и инженера Эдмунда фон Тромповского фабричное строение - является современником произведений, представленных в коллекции Зузансов. Фабрика функционировала уже тогда, когда в Риге работали первые модернисты и создавались художественные школы. Рядом находится бывшая мастерская Карлиса Зале и отреставрированное деревянное здание Рижской средней школы дизайна и искусства. Zuzeum расположен между историческим центром Риги, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и будущей железнодорожной линией Rail Baltica, которая соединит Хельсинки, Таллинн, Ригу, Вильнюс и Варшаву с Европой. Здание было построено в космополитический, многоязычный и динамичный период истории Риги. Оно пережило войны и кризисы и в то же время вновь открывается, чтобы продолжить разговор о городе и искусстве.

Янис и Дина Зузансы ФОТО: Kristīne Madjare un Roberts Blaubaks

После преобразований, произошедших в первой половине 2020 года, Zuzeum приглашает всех желающих познакомиться с искусством в двух выставочных залах площадью 1100 квадратных метров. В центре расположены сад скульптур, кафе и терраса на крыше. Выставочную программу арт-центра дополнят экскурсии, лекции, медитация, кино и вечера диджеев.

В новом арт-центре создано более двадцати рабочих мест для профессионалов в области искусства и молодежи.

Коллекция Зузансов - крупнейшая частная коллекция латвийского искусства в мире.

Коллекция Зузансов насчитывает более двадцати тысяч произведений искусства разных жанров, а также является крупнейшей частной коллекцией латышского искусства в мире. В его основе - искусство конца XIX века и классический модернизм первой половины XX века, искусство 1950-х и 80-х годов советской эпохи, а также работы современных латвийских художников. В коллекции представлены как известные художники, так и аутсайдеры и диссиденты.

Международная художественная часть коллекции Зузансов расширяется за счет яркого выбора российского нонконформистского искусства и международной современной живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Новое направление развития коллекции предоставит латвийскому искусству международный контекст и платформу для активного диалога с международным арт-сообществом.

Дина и Янис Зузансы поддерживают искусство в течение двадцати лет, финансируя представительство Латвии за рубежом, национальное представительство на Венецианской биеннале, фестивали искусства и музыки, выставки и художественные публикации. Янис Зузанс - член Комитета по закупкам Tate по России и Восточной Европе.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В целях популяризации латышского искусства и произведений из коллекции Зузансов в Латвии, странах региона Балтийского моря и во всем мире Zuzeum сотрудничает с другими художественными учреждениями. Работы из коллекции Зузанcов выставлялись в музеях и галереях Риги, Таллинна, Москвы, Лондона, Нью-Йорка, Чикаго, Майами и других городов.

Открытие выставки

Первая выставка Zuzeum познакомит с новыми приобретениями коллекции и предложит посетителям ощутить международный опыт. Это возможность забыть о границах.

Экспозиция подтверждает, что коллекция Зузансов активна, изменчива, растет и доступна широкой публике. Все работы, представленные на выставке, созданы после 2000 года, а их авторы - художники разного происхождения и опыта: из Латвии, Эстонии, России, Германии, Франции, Великобритании, Камеруна, ЮАР, Индии, Мексики и США.

На выставке представлены масштабные произведения искусства - картины, скульптуры и декоративно-прикладное искусство. В ней отражены темы, важные для современного человека и общества: идентичность, технологии, инопланетяне, ложные новости, пересечение границы, природа, корни, бегство от реальности, смерть, одиночество, самопознание, надежда, спасение.

Куратор выставки-открытия Zuzeum - Иева Зибарте.

На выставке представлены работы 43 художников из коллекции Зузансов.

Фото: Новый арт-центр Zuzeum