В США допустили, что отравление Навального заказало руководство России. В Кремле ответили

Заявление США

В среду, 9 сентября, госсекретарь США Майк Помпео в эфире радиошоу Бена Шапиро заявил, что "есть существенная возможность того, что [отравление Навального] инициировано высокопоставленными российскими официальными лицами".

"Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы этого не повторилось. Мне кажется, что мир вырос и пришел к пониманию, что нормальные страны так не работают.

Это дорого обойдется русским", - цитирует Помпео Русская служба BBC.

Реакция Кремля

"Еще раз повторяю, мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Какие-то прямые или косвенные указания на причастность каких-то любых официальных российских представителей к произошедшему - мы считаем эти намеки недопустимыми... и априори ошибочными и искажающими реальность", - в ответ на прозвучавшее обвинение со стороны США заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заявления Италии и их опровержение

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью изданию Foglio заявил, что Владимир Путин сообщил ему, что намерен создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным.

"Президент Путин заверил меня, что Россия намерена выяснить, что произошло, и создаст комиссию по расследованию, и сказал, что готов сотрудничать с немецкими властями. Сотрудничество - это лучший способ предотвратить то, чтобы эти драматические события негативно отразились на отношениях между Евросоюзом и Россией", - приводит слова Конте Русская служба BBC со ссылкой на агентство Reuters.

Дмитрий Песков в свою очередь прокомментировал заявление итальянского политика следующим образом:

"Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание.

(...) Действительно тема берлинского больного затрагивалась, и действительно президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия, по сути, de facto выполняются следственные действия, и что de jure нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ. И Путин повторил, да, мы сами, естественно, и настроены на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего, и заинтересованы в этом", - пояснил Песков позицию Кремля.

Напомним, в четверг, 10 сентября, The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили, что Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике Charite. Соратники политика, комментируя эту информацию СМИ, заявили, что допущено "много фактических неточностей и преувеличений".