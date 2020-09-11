Анастасия Бадина - баскетболистка, из-за которой у сборной России приумножилось поклонников

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19-летняя защитница выступает за клуб московской женской лиги МБА. В 2017 году девушка играла за сборную России U16, а в 2018 году стала чемпионкой ДЮБЛ (17-18 лет).

В сезоне-2019/2020 её средние показатели составили 4,3 очка, 1,6 подбора и 0,5 передачи в 38 играх. Кроме того, в 2019-м она участвовала в чемпионате мира по стритболу 3х3 за сборную U18.

Девушка подаёт большие надежды в спорте и отличается яркой внешностью, которая привлекает и рекламодателей, и новых подписчиков. Instagram Насти - это не только красота, но и уйма мотивирующего контента с тренировок.