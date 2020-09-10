Фото ⟩ В Чиекуркалнсе в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу

Представитель Госполиции Лина Кальке сообщила TVNET, что в четверг около 12:40 полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии на улице Чиекуркална 2-я линия с участием двух автомобилей - Volvo и Nissan.

Согласно предварительной информации, в аварии пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.