Фото ⟩ В Чиекуркалнсе в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу

В четверг, 10 сентября, в Чиекуркалнсе в результате столкновения двух автомобилей один из них перевернулся на крышу, сообщил очевидец в социальных сетях.
Smaga autoavārija Čiekurkalna 2. līnijas un 2.šķērslīnijas krustojumā. Melnais punkts. @breakinglv @Rigassatiksme_ @Valsts_policija #Čiekurkalns pic.twitter.com/gYjWwXtdL6— Čiekurkalns (@Shreienbusha) September 10, 2020
Представитель Госполиции Лина Кальке сообщила TVNET, что в четверг около 12:40 полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии на улице Чиекуркална 2-я линия с участием двух автомобилей - Volvo и Nissan.
Согласно предварительной информации, в аварии пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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