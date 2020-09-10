Чт, 10.09.2020
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Раиса Смирнова, редактора раздела "Звезды"

Фото ⟩ В Чиекуркалнсе в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу

ФОТО: twitter.com/Shreienbusha

В четверг, 10 сентября, в Чиекуркалнсе в результате столкновения двух автомобилей один из них перевернулся на крышу, сообщил очевидец в социальных сетях.  

Представитель Госполиции Лина Кальке сообщила TVNET, что в четверг около 12:40 полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии на улице Чиекуркална 2-я линия с участием двух автомобилей - Volvo и Nissan.

Согласно предварительной информации, в аварии пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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