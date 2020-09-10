В Литве Covid-19 установлен в 21 учебном заведении; министр призвал школы не паниковать

Covid-19 установлен в общей сложности в 21 учебном заведении Литвы, в этой связи изолировано 318 человек, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
По ее словам, в четверг коронавирус подтвержден еще у двух школьников вильнюсских прогимназий.
Из 21 учебного заведения, в которых выявлен Covid-19, два - дошкольные заведения.
Как сказала представитель НЦОЗ на пресс-конференции в четверг, сейчас больны 18 школьников и семь работников учебных заведений, три из них - учителя.
Лингене сообщила, что из-за заболеваний в учебных заведениях изолировано в общей сложности 318 человек.
Между тем министр здравоохранения Аурелиюс Верига призвал школы не паниковать.
По его словам, часть учебных заведения, в которых установлены случаи заболевания коронавирусом, принимает решения продолжать учебный процесс удаленным способом не только для тех учеников, которым НЦОЗ предписал самоизоляцию, но и для остальных учеников.
Министр говорит, что хотя сейчас школьники не обязаны носить маски в школе, такое требование может быть введено, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.
В Литве подтверждено 3199 случаев Covid-19, в настоящее время больны 1070 человек, 2030 человек выздоровели.
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