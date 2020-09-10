Чт, 10.09.2020
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Мария Колесникова, член президиума Координационного совета

В Литве Covid-19 установлен в 21 учебном заведении; министр призвал школы не паниковать

Иллюстративное фото

ФОТО: JULIEN WARNAND / EPA

Covid-19 установлен в общей сложности в 21 учебном заведении Литвы, в этой связи изолировано 318 человек, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене. 

По ее словам, в четверг коронавирус подтвержден еще у двух школьников вильнюсских прогимназий. 

Из 21 учебного заведения, в которых выявлен Covid-19, два - дошкольные заведения. 

Как сказала представитель НЦОЗ на пресс-конференции в четверг, сейчас больны 18 школьников и семь работников учебных заведений, три из них - учителя. 

Лингене сообщила, что из-за заболеваний в учебных заведениях изолировано в общей сложности 318 человек. 

Между тем министр здравоохранения Аурелиюс Верига призвал школы не паниковать. 

По его словам, часть учебных заведения, в которых установлены случаи заболевания коронавирусом, принимает решения продолжать учебный процесс удаленным способом не только для тех учеников, которым НЦОЗ предписал самоизоляцию, но и для остальных учеников. 

Министр говорит, что хотя сейчас школьники не обязаны носить маски в школе, такое требование может быть введено, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. 

В Литве подтверждено 3199 случаев Covid-19, в настоящее время больны 1070 человек, 2030 человек выздоровели. 

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