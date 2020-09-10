В Тукумсе машина сбила выбежавшего на дорогу ребенка

В Тукумсе, на улице Стадиона, женщина на Mercedes-Benz R320 сбила мальчика 2012 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

В свою очередь в Елгаве, на перекрестке улиц Лиела и Пастас, женщина на автомобиле Volvo V70 сбила пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Мужчина в результате ДТП получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

В Озолниеки в среду пострадал велосипедист, которого на улице Ригас сбил автомобиль Mazda 626. Велосипедист пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Там же в Озолниеки пешехода сбил водитель электроскутера, который с места происшествия скрылся. Пешеход с травмами была доставлена в больницу.

А в волости Церес Кандавского края в результате взрыва покрышки мопеда Wonjan WJ50 упал его водитель. Он получил травмы и был увезен в лечебное учреждение.