В Тукумсе машина сбила выбежавшего на дорогу ребенка

В Земгале в среду в ДТП травмы получили несколько наименее защищенных участников дорожного движения, в том числе ребенок, сообщает агентство LETA.
В Тукумсе, на улице Стадиона, женщина на Mercedes-Benz R320 сбила мальчика 2012 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу.
В свою очередь в Елгаве, на перекрестке улиц Лиела и Пастас, женщина на автомобиле Volvo V70 сбила пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Мужчина в результате ДТП получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.
В Озолниеки в среду пострадал велосипедист, которого на улице Ригас сбил автомобиль Mazda 626. Велосипедист пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Там же в Озолниеки пешехода сбил водитель электроскутера, который с места происшествия скрылся. Пешеход с травмами была доставлена в больницу.
А в волости Церес Кандавского края в результате взрыва покрышки мопеда Wonjan WJ50 упал его водитель. Он получил травмы и был увезен в лечебное учреждение.
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