"Люди хотят понюхать мои ноги. Некоторые просят ударить в пах". Янькова о сообщениях в Instagram

29-летняя Янькова отметила, что по статистике найбольшее количество лайков и просмотров собирают её фотографии в купальнике. Боец отметила, что видимо, так работает современный мир.

"Для меня это искусство. Я себя воспринимаю и как арт-объект - например, татуировки", - сказала Янькова.

Что касается сообщений в социальных сетях, то Янькова отметила, что часто получает предложения по работе, например, поучаствовать в каких-нибудь фотосъёмках. Правда, необходится в сообщениях и без экстравагантных предложений.

"Я узнала, что такое футфетиш. Люди реально хотят твою обувь, хотят понюхать твои ноги. Некоторые просят купить мои тренировочные кроссовки. Есть те, кто хочет, чтобы их ударили в пах. Я не знаю, как они живут. Есть отдельная страница людей, которые хотят, чтобы их пощекотали. Я никогда не отвечала таким людям, мне страшно", - рассказала спортсменка.

Янькова также рассказала, что есть люди, которые хотят, чтобы сильная женщина подержала их на руках. При чём эти сообщения не заканчиваются обычным предложением, а их авторы реально готовы за это заплатить. По мнению спортсменки, подобные желания как-то связаны с "материнской историей".

Анастасия Янькова в 2019 году взяла паузу в спортивной карьере и с тех пор не выходила в октагон. Сейчас девушка работает телеведущей, но продолжает тренироваться, оставаясь действующей спортсменкой.

Видео: Интервью Анастасии Яньковой