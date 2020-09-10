Минздрав не планирует пересматривать критерии для Литвы и Эстонии, чтобы спасти "балтийский пузырь"

В четверг кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Эстонии составлял 25,9 случая на 100 000 жителей, это означает, что в пятницу Эстония, скорее всего, будет включена в список стран, по возвращении из которых в Латвии нужно будет соблюдать 14-дневную самоизоляцию. В свою очередь, Литва призвала Латвию и Эстонию поднять планку для применения обязательной самоизоляции при приезде из страны, после возвращения из которой необходимо соблюдать самоизоляцию.

Как заявил агентству LETA советник министра образования по вопросам коммуникации Эдгар Сварикс, критерий - 14-дневная кумулятивная заболеваемость 16 человек на 100 000 жителей - в ЕС установили 10 июня для третьих стран, к которым относятся ограничения в ЕС. На тот момент это был средний показатель в Евросоюзе.

По его словам, этот показатель установлен с целью идентифицировать страны, в которых распространяемость Covid-19 так высока, что, приезжая из этих стран, люди создают дополнительные риски распространения Covid-19.

Если в стране уровень заболеваемости ниже и если он больше связан со ввезенными случаями, то стране нужно быть осторожнее и устанавливать страны высокого риска.

В Латвии сейчас 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости - между четырьмя и пятью, это означает, что в странах, в которых показатель превышает 16, риск распространения Covid-19 выше в четыре раза.

"Принимая это во внимание, считаем, что нынешний подход в установке риска для страны в данный момент удовлетворителен", - отметил представитель министерства.

В его распоряжении нет информации, что по этому вопросу в пятницу может быть созвано внеочередное заседание Кабинета министров.

Напомним, жители Валки и Валги смогут не соблюдать 14-дневную самоизоляцию в Латвии, если они регулярно пересекают границу с Эстонией и перемещаются, не нарушая границ городов.