Минздрав о Covid-19: у школ больше всего ограничений, но они - не самые важное звено

По ее словам, образовательные учреждения - не самое актуальное звено в распространении Covid-19, так как не наблюдается роста количества случаев инфицирования, связанных с возобновлением работы образовательных учреждений.

Она подчеркнула, что если все меры предосторожности в образовательном учреждении будут организованы достаточно эффективно, риск заражения там будет не выше, чем риск трансмиссии Covid-19 в семье или в обществе от ребенка к ребенку.

Эксперт сообщила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела семинар, на котором были представлены рекомендации по различным сценариям распространения Covid-19.

ВОЗ предложила обучение в школах максимально организовывать в очной форме, при этом усилив различные меры предосторожности.

По словам Фелдмане, в основе всего лежит личная гигиена, правильное мытье рук, наблюдение за состоянием здоровья, обеспечение психосоциальной поддержки, поддержка контакта с родителями, а также обмен актуальной информацией.