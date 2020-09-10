Видео ⟩ Соперник Бриедиса Дортикос во время тренировки отправил на пол ринга тренера

Соперник Майриса Бриедиса по финалу Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Юньер Дортикос активно готовится к предстоящему 26 сентября бою в Мюнхене.
Организатор WBSS Калле Зауэрландер в Twitter опубликовал видео момента тренировки: на нём Дортикос попадает в голову одному из тренеров, который после этого падает на пол ринга.
It’s a dangerous job being @DorticosKO’s pad man 😴 #WBSS pic.twitter.com/Qklx3ESQFy— Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) September 10, 2020
Дуэль Бриедис - Дортикос пройдёт в телевизионной студии Plazamedia Broadcasting Center, однако зрители присутствовать на поединке лично не смогут.
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