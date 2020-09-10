Чт, 10.09.2020
И вот на следующее утро мы просыпаемся, а наш кавер висит на личной странице Нила Ушакова и в трендах латвийского YouTube. Елизавета Жовнерчук (Morphide)
Елизавета Жовнерчук (Morphide)
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  • Соперник Бриедиса Дортикос во время тренировки отправил на пол ринга тренера

Видео ⟩ Соперник Бриедиса Дортикос во время тренировки отправил на пол ринга тренера

Соперник Майриса Бриедиса по финалу Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Юньер Дортикос активно готовится к предстоящему 26 сентября бою в Мюнхене.

Организатор WBSS Калле Зауэрландер в Twitter опубликовал видео момента тренировки: на нём Дортикос попадает в голову одному из тренеров, который после этого падает на пол ринга.

Дуэль Бриедис - Дортикос пройдёт в телевизионной студии Plazamedia Broadcasting Center, однако зрители присутствовать на поединке лично не смогут.

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