Что сейчас с Навальным. Версии журналистов, соратников и властей

Что написали СМИ

Немецкий журнал Der Spiegel и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что к Навальному вернулась речь и он, вероятно, может помнить, что происходило до того, как ему стало плохо на борту самолета.

"Как понимают Der Spiegel и Bellingcat, Навальный снова может говорить и, скорее всего, помнит подробности того, как он потерял сознание, - пишет Der Spiegel. - Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за покушением".

По информации Der Spiegel и Bellingcat, после того, как Навальный пришел в себя, охрану берлинской клиники "Шарите" усилили. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможные новые попытки покушений на политика, предполагают они.

В свою очередь издание The Insider сообщило, что Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы.

На входе в клинику "Шарите" вас встретят вооруженные полицейские EPA

По данным источников издания, его состояние "лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации", и политику "даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета".

Врачи прогнозируют, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже практически полностью в норме, пишет The Insider. По данным издания, теперь к политику разрешили пускать посетителей (раньше к нему пускали только жену).

Полиция Берлина отказалась от комментариев в связи с ситуацией вокруг Навального.

Накануне немецкое издание Die Zeit сообщило, что Навального отравили неизвестным ранее вариантом "Новичка", который "действует медленнее, чем известные до сих пор" и может быть доступен только спецслужбам.

По мнению медиков, жизнь оппозиционера удалось спасти благодаря быстрой реакции пилотов, принявших решение экстренно приземлиться в Омске, и врачам, которые ввели ему атропин еще в аэропорту, отмечалось в статье Die Zeit.

Как отреагировали соратники

После выхода материалов об улучшении состояния Навального его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что в них много неточностей и преувеличения.

"В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", - написала она в "Твиттере".

EPA

О том, что в сообщениях СМИ есть фактические ошибки, заявил также глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков.

"Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок", - заявил он в разговоре с "Медузой".