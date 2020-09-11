Пт, 11.09.2020
Елизавета Жовнерчук - совершенно уникальное явление на сцене латвийской альтернативной музыки. Раиса Смирнова, редактора раздела "Звезды"
Раиса Смирнова, редактора раздела "Звезды"
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Российская актриса снялась в сюжете НТВ о протестах в Беларуси. Позже она извинилась со слезами
1

Видео ⟩ Российская актриса снялась в сюжете НТВ о протестах в Беларуси. Позже она извинилась со слезами

Екатерина Шмакова

ФОТО: скриншот видео

Российская актриса Екатерина Шмакова сыграла роль белорусской оппозиционерки для передачи "Международная пилорама" Тиграна Кеосаяна на канале НТВ. После выпуска программы она извинилась перед белорусами за сказанное со слезами на глазах. 

В сюжете ее персонаж жаловался на низкие гонорары за участие в протестах и говорил, что выходит на улицу, чтобы познакомиться с сотрудником ОМОНа.

Художественный руководитель "Международной пилорамы", главред канала RT Маргарита Симоньян - супруга Тиграна Кеосаяна. Это шоу со своеобразным юмором, в котором комментируются политические события. Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.

ФОТО: скриншот видео

Видео с извинениями Шмакова опубликовала на своей странице в Facebook.

"Я прошу прощения перед всеми людьми Белоруссии, женщинами", - сказала она. Екатерина объяснила, что ей стыдно за роль.

Девушка не хочет себя оправдывать тем, что она получила текст за три минуты до начала съемок. 

"Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны", - плача резюмировала актриса.

Екатерина Шмакова известна по ролям в сериалах "Короче", "Психологини-2", "Критический возраст", "90-е. Весело и громко", "Любовь по найму", "Отель Элеон" и другим. 

Напомним, после расследования Навального другая актриса, снимавшаяся в программе, Альбина Кабалина говорила об угрозах в свой адрес. 

Видео: Обращение Екатерины Шмаковой

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back