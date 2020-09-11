Видео ⟩ Российская актриса снялась в сюжете НТВ о протестах в Беларуси. Позже она извинилась со слезами

В сюжете ее персонаж жаловался на низкие гонорары за участие в протестах и говорил, что выходит на улицу, чтобы познакомиться с сотрудником ОМОНа.

Художественный руководитель "Международной пилорамы", главред канала RT Маргарита Симоньян - супруга Тиграна Кеосаяна. Это шоу со своеобразным юмором, в котором комментируются политические события. Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.

ФОТО: скриншот видео

Видео с извинениями Шмакова опубликовала на своей странице в Facebook.

"Я прошу прощения перед всеми людьми Белоруссии, женщинами", - сказала она. Екатерина объяснила, что ей стыдно за роль.

Девушка не хочет себя оправдывать тем, что она получила текст за три минуты до начала съемок.

"Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны", - плача резюмировала актриса.

Екатерина Шмакова известна по ролям в сериалах "Короче", "Психологини-2", "Критический возраст", "90-е. Весело и громко", "Любовь по найму", "Отель Элеон" и другим.

Напомним, после расследования Навального другая актриса, снимавшаяся в программе, Альбина Кабалина говорила об угрозах в свой адрес.

Видео: Обращение Екатерины Шмаковой