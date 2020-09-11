Рижское "Динамо" подписало двух хоккеистов из России

Сообщается, что контракт с 30-летним Грачёвым рассчитан на один сезон.

Прошлый сезон Грачёв провёл в омском "Авангарде", выйдя на лёд в 53 матчах. На счету хоккеиста пять голов и семь результативных передач. В конце августа игрок был помещён в список отказов "Авангарда".

Хоккеист за время выступлений в КХЛ успел поиграть за "Авангард", "Автомобилист", "Торпедо", "Амур", "Локомотив" и "Адмирал". Всего в КХЛ нападающий провёл 373 матча, забросил 32 шайбы и сделал 53 результативные передачи.

С 2010 по 2012 Грачёв провёл 34 матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выступая за "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Сент-Луис Блюз". Правда, большую часть времени хоккеист провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Что касается 34-летнего Столярова, то нападающий свой последний сезон провёл в московском "Спартаке", но в 44 матчах регулярного чемпионата не смог забросить ни одной шайбы (три голевые передачи). Летом хоккеист пополнил список отказов "красно-белых".

Кстати, оба хоккеиста в своё время выступали за нижегородское "Торпедо", которым тогда руководил нынешний тренер рижского "Динамо" Петерис Скудра.

Напомним, рижское "Динамо" на старте сезоне провело три домашних игры, в которых была одержана одна победа. В пятницу подопечные Петериса Скудры сыграют с "Нефтехимиком" из Нижнекамска, завершив первую домашнюю серию матчей.