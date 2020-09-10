Пт, 11.09.2020
Было бы неприемлемо предоставить какую-либо должность Русскому союзу Латвии, так как его лидер Татьяна Жданок выражает антигосударственные взгляды. Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги

Видео ⟩ В центре Риги свидетель помог полицейским поймать магазинных воров

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Полицейским в центре столицы удалось задержать нескольких воров, которые при свете дня обворовали алкогольный магазин, сообщает передача Degpunktā.

Днем к муниципальным полицейским, патрулировавшим в округе Рижского центрального рынка, обратился свидетель, который сообщил о трех мужчинах, укравших из магазина на улице Дзирнаву алкогольные напитки.

Свидетель последовал за мужчинами и по телефону информировал работников полиции об их местонахождении. Увидев приближение полиции, мужчины попытались быстро пропасть из поля зрения стражей порядка - бросились бежать.

На набережной Генерала Радзиня двух из трех бегунов все-таки удалось остановить.

Далее выяснилось, что оба мужчины объявлены в розыск. Их передали Госполиции для выяснения дальнейших обстоятельств.

К сожалению, полицейские не смогли найти у задержанных украденные товары, так как они иди удачно освободились от них в каком-то тихом уголке, или же вся добыча осталась у третьего, самого удачливого бегуна.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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