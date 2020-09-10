Видео ⟩ В центре Риги свидетель помог полицейским поймать магазинных воров

Днем к муниципальным полицейским, патрулировавшим в округе Рижского центрального рынка, обратился свидетель, который сообщил о трех мужчинах, укравших из магазина на улице Дзирнаву алкогольные напитки.

Свидетель последовал за мужчинами и по телефону информировал работников полиции об их местонахождении. Увидев приближение полиции, мужчины попытались быстро пропасть из поля зрения стражей порядка - бросились бежать.

На набережной Генерала Радзиня двух из трех бегунов все-таки удалось остановить.

Далее выяснилось, что оба мужчины объявлены в розыск. Их передали Госполиции для выяснения дальнейших обстоятельств.

К сожалению, полицейские не смогли найти у задержанных украденные товары, так как они иди удачно освободились от них в каком-то тихом уголке, или же вся добыча осталась у третьего, самого удачливого бегуна.

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