Не справился с управлением и протаранил остановку в Риге

Перед водителями, пешеходами и пассажирами общественного транспорта, которые в четверг с утра направлялись в Даугавгриве мимо остановки "улица Лидоню", предстала необычная картина - в остановку общественного транспорта врезалась машина, а водителя и пассажиров не наблюдается.
"Я посмотрел, есть ли там человек. Проехал мимо, вроде бы никого нет. Притормозил, вышел, с помощью фотоаппарата приблизил, никого там нет. Так, скорее всего, можно только под градусом "влететь". Я даже не знаю, если, ну, избегая столкновения, можно было куда-то на газон заехать. Здесь же прямо в остановку въехал. Там он хорошо въехал. Там еще нужно было через бордюр переехать. Есть ощущение, что остановка перед ним выскочила, а не он въехал. Я просто не понимаю, ну или таблеток наелся, или..." - рассказала передаче Degpunktā прохожий Мартиньш.
Передача сообщает, что авария произошла ночью и полицейские о ней проинформированы. Это зафиксировано в протоколе, однако подробности пока неизвестны.
Смотрите сюжет на латышском языке:
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