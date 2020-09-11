Не справился с управлением и протаранил остановку в Риге

"Я посмотрел, есть ли там человек. Проехал мимо, вроде бы никого нет. Притормозил, вышел, с помощью фотоаппарата приблизил, никого там нет. Так, скорее всего, можно только под градусом "влететь". Я даже не знаю, если, ну, избегая столкновения, можно было куда-то на газон заехать. Здесь же прямо в остановку въехал. Там он хорошо въехал. Там еще нужно было через бордюр переехать. Есть ощущение, что остановка перед ним выскочила, а не он въехал. Я просто не понимаю, ну или таблеток наелся, или..." - рассказала передаче Degpunktā прохожий Мартиньш.