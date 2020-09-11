Пт, 11.09.2020
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Елизавета Жовнерчук (Morphide)

Не справился с управлением и протаранил остановку в Риге

Авария в Риге

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Перед водителями, пешеходами и пассажирами общественного транспорта, которые в четверг с утра направлялись в Даугавгриве мимо остановки "улица Лидоню", предстала необычная картина - в остановку общественного транспорта врезалась машина, а водителя и пассажиров не наблюдается.

"Я посмотрел, есть ли там человек. Проехал мимо, вроде бы никого нет. Притормозил, вышел, с помощью фотоаппарата приблизил, никого там нет. Так, скорее всего, можно только под градусом "влететь". Я даже не знаю, если, ну, избегая столкновения, можно было куда-то на газон заехать. Здесь же прямо в остановку въехал. Там он хорошо въехал. Там еще нужно было через бордюр переехать. Есть ощущение, что остановка перед ним выскочила, а не он въехал. Я просто не понимаю, ну или таблеток наелся, или..." - рассказала передаче Degpunktā прохожий Мартиньш.

ФОТО: Скриншот видео

ФОТО: Скриншот видео

Передача сообщает, что авария произошла ночью и полицейские о ней проинформированы. Это зафиксировано в протоколе, однако подробности пока неизвестны.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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