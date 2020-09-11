У посольства Беларуси в Риге пройдет пикет в поддержку задержанного адвоката

Фрейденфелдс и Дамбергс заявили, что Салей был задержан белорусскими правоохранительными органами на следующий день после интервью Латвийскому телевидению, телеканалу Euronews и ZDF.

Организаторы акции заявили, что цель пикета - потребовать освобождения Салея из-под стражи.

Как в среду сообщил интернет-портал Lenta.ru, адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Салей задержан в качестве подозреваемого.

Ему инкриминируется призыв к действиям, направленным против национальной безопасности и обороноспособности. В квартире юриста был произведен обыск.