У посольства Беларуси в Риге пройдет пикет в поддержку задержанного адвоката

У посольства Беларуси в Риге в пятницу в 13:00 пройдет пикет в поддержку задержанного в среду белорусского оппозиционного адвоката Ильи Салея, сообщили агентству LETA организаторы акции Рихард Фрейденфелдс и Мартиньш Дамбергс.
Фрейденфелдс и Дамбергс заявили, что Салей был задержан белорусскими правоохранительными органами на следующий день после интервью Латвийскому телевидению, телеканалу Euronews и ZDF.
Организаторы акции заявили, что цель пикета - потребовать освобождения Салея из-под стражи.
Как в среду сообщил интернет-портал Lenta.ru, адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Салей задержан в качестве подозреваемого.
Ему инкриминируется призыв к действиям, направленным против национальной безопасности и обороноспособности. В квартире юриста был произведен обыск.
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