Фото ⟩ На "кладбище мамонтов" в Мехико не стихает работа

Десятки скелетов огромных доисторических животных были найдены в северном углу города Мехико, находящемся на дне старого озера.

"Уже найдены более 100 мамонтов, верблюдов, лошадей, бизонов, рыбы, птиц, антилоп и грызунов", - прокомментировал агентству AFP руководитель команды Езус Канторал.

С момента обнаружения в октябре прошлого года останки были найдены в 194 точках по всему месту раскопок. Считается, что большая часть найденных животных жила от десяти до 25 тысяч лет назад.

Галерея: Кости мамонтов в Мексике

Эксперты тщательно стараются выкопать кости каждого мамонта, не повредив их и не потревожив основание земли, на котором держатся находящиеся рядом скелеты.

Застрять в грязи

Эксперты считают, что мамонтов на эту территорию привлекали продукты питания и вода доисторического озера.

"В это месте было много природных ресурсов - достаточно, чтобы все эти индивидуумы могли жить здесь долгое время, несколько поколений", - рассказали палеонтологи.

Зимой на этой территории образовывалось много грязи, в которой огромные животные легко могли застрять и в конце концов умереть голодной смертью.

Останки мамонтов находят в Мехико не в первый раз. В 1970-е годы, во время строительства городского метро, рабочие на севере города нашли скелет мамонта. В свою очередь в 2012 году, во время строительства станции по очистке воды, рабочие нашли сотни костей мамонтов и других доисторических животных.