Пт, 11.09.2020
Я просидел в этой думе три года, и всегда был момент неожиданности, будет в этот день заседание или нет. Нормальный микроклимат уже является огромным шагом навстречу - информировать оппозицию о том, в какие дни будут проходить заседания. Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги

"Нефтехимик" привёз в Ригу Covid-19; матч против "Динамо" перенесён

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Матч "Динамо" Рига - "Нефтехимик", который должен был состояться в пятницу, 11 сентября, перенесён. По прилёту в Ригу хоккеисты "Нефтехимика" прошли обязательные экспресс-тесты на Covid-19. У семи игроков выявлены первично положительные результаты, сообщает официальный сайт клуба.

Команда "Нефтехимик" вылетает в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдёт дополнительное тестирование на вирус SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG.

Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды.

О дате и времени переноса матча "Динамо" Рига - "Нефтехимик" Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно.

Информация об обмене или возврате билетов будет отправлена ​​владельцам билетов лично.

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