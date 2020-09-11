"Нефтехимик" привёз в Ригу Covid-19; матч против "Динамо" перенесён

Матч "Динамо" Рига - "Нефтехимик", который должен был состояться в пятницу, 11 сентября, перенесён. По прилёту в Ригу хоккеисты "Нефтехимика" прошли обязательные экспресс-тесты на Covid-19. У семи игроков выявлены первично положительные результаты, сообщает официальный сайт клуба.