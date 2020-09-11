"Нефтехимик" привёз в Ригу Covid-19; матч против "Динамо" перенесён

Матч "Динамо" Рига - "Нефтехимик", который должен был состояться в пятницу, 11 сентября, перенесён. По прилёту в Ригу хоккеисты "Нефтехимика" прошли обязательные экспресс-тесты на Covid-19. У семи игроков выявлены первично положительные результаты, сообщает официальный сайт клуба.
Команда "Нефтехимик" вылетает в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдёт дополнительное тестирование на вирус SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG.
Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды.
О дате и времени переноса матча "Динамо" Рига - "Нефтехимик" Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно.
Информация об обмене или возврате билетов будет отправлена владельцам билетов лично.
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