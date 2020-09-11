За сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2445 тестов на Covid-19, подтверждено 11 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно данным SPKC, шесть заболевших приехали из-за границы (Франция, Норвегия, Россия), трое - контактные лица, еще в двух случаях условия заражения выясняются.
Известно, что четверо прибывших из России - хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика".
Как отметила представитель центра Илзе Арая,
Континентальная хоккейная лига сообщила о положительных тестах у семи игроков "Нефтехимика", но SPKC располагает данными только о четырех случаях.
Матч "Нефтехимика" и "Динамо" в связи с этим перенесен. Как сообщил пресс-секретарь рижского "Динамо" Янис Степитис, ночь игроки "Нефтехимика" провели в Риге, а в пятницу в первой половине дня вылетят в Санкт-Петербург.
С начала пандемии в Латвии сделано 274 826 тестов на Covid-19, выявлено 1459 случаев заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.
За прошедшие сутки был госпитализирован один пациент. В больницах в настоящее время находятся десять пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!