За сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев Covid-19

Согласно данным SPKC, шесть заболевших приехали из-за границы (Франция, Норвегия, Россия), трое - контактные лица, еще в двух случаях условия заражения выясняются.

Известно, что четверо прибывших из России - хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика".

Как отметила представитель центра Илзе Арая,

Континентальная хоккейная лига сообщила о положительных тестах у семи игроков "Нефтехимика", но SPKC располагает данными только о четырех случаях.

Матч "Нефтехимика" и "Динамо" в связи с этим перенесен. Как сообщил пресс-секретарь рижского "Динамо" Янис Степитис, ночь игроки "Нефтехимика" провели в Риге, а в пятницу в первой половине дня вылетят в Санкт-Петербург.

С начала пандемии в Латвии сделано 274 826 тестов на Covid-19, выявлено 1459 случаев заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки был госпитализирован один пациент. В больницах в настоящее время находятся десять пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.