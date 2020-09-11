Белоруска Азаренко разрушила мечту Серены Уильямс о 24-м "Шлеме"

Матч между теннисистками продолжался 1 час 55 минут и завершился со счётом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу Азаренко.

За время матча Серена Уильямс, которая занимает восьмое место в мировом рейтинге, сделала шесть эйсов, три брейка, ошибившись при подаче три раза. Азаренко (27 WTA) дважды подала навылет, реализовала три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 19:5 в пользу американки.

Таким образом, 38-летняя Уильямс потеряла надежду выиграть свой 24-й турнир "Большого шлема" и сравняться с австралийкой Маргарет Корт, которая является рекордсменкой по этому показателю.

31-летняя Азаренко, в свою очередь, вышла в финал турнира "Большого шлема" впервые за семь лет. Белоруска дважды играла в финале US Open (2012, 2013), но оба раза уступала.

В решающем матче US Open-2020 Виктория Азаренко встретится с японкой Наоми Осакой (9 WTA).