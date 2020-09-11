Еще одна смерть на дорогах Латвии: в Ропажи в ДТП погиб человек

Авария автомобиля Volkswagen Golf произошла около 7 часов утра на перекрестке дорог Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле и Ропажи-Грикюкрогс. Полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 23 человека.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 264 протокола, в том числе 157 за превышение скорости, восемь - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, три - за агрессивную езду.