Пт, 11.09.2020
Было бы неприемлемо предоставить какую-либо должность Русскому союзу Латвии, так как его лидер Татьяна Жданок выражает антигосударственные взгляды. Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги

Еще одна смерть на дорогах Латвии: в Ропажи в ДТП погиб человек

ФОТО: Unsplash

В четверг в Ропажи съехал с дороги и перевернулся автомобиль, один человек погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария автомобиля Volkswagen Golf произошла около 7 часов утра на перекрестке дорог Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле и Ропажи-Грикюкрогс. Полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 23 человека.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 264 протокола, в том числе 157 за превышение скорости, восемь - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, три - за агрессивную езду.

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