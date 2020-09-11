Пожары в Орегоне: полмиллиона человек оставили свои дома

В штате Орегон более полумиллиона человек оставили свои дома, убегая от обширных лесных пожаров на западном побережье США, сообщает ВВС.
В Орегоне бушуют более десяти пожаров, которым помогает распространяться необычно горячий и сухой ветер. Минимум в одном случае есть подозрения на умышленный поджог.
В пожарах погибли минимум четыре человека, однако жертв может быть больше, указала губернатор штата Кейт Браун.
Галерея: Пожары в Орегоне
В данный момент в западной части США бушуют более 100 лесных пожаров. Наиболее затронуты штаты Орегон, Калифорния и Вашингтон.
Только в Калифорнии подтверждена смерть десяти человек.
Ответственные учреждения Орегона подтвердили, что эвакуировались более 10% из 4,2 миллионов жителей штата.
Галерея: Пожары в США
"На пути пожара - дома и предприятия", - указал представитель пожарной службы Рич Тайлер.
"Мы никогда не видели столько неконтролируемых пожаров во всем штате", - сказала Браун. "Это не будет одноразовым событием. К сожалению, это вестник будущего. Мы ощущаем острое влияние перемен климата".
Галерея: США во власти пожаров
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