Пожары в Орегоне: полмиллиона человек оставили свои дома

В Орегоне бушуют более десяти пожаров, которым помогает распространяться необычно горячий и сухой ветер. Минимум в одном случае есть подозрения на умышленный поджог.

В пожарах погибли минимум четыре человека, однако жертв может быть больше, указала губернатор штата Кейт Браун.

Галерея: Пожары в Орегоне

В данный момент в западной части США бушуют более 100 лесных пожаров. Наиболее затронуты штаты Орегон, Калифорния и Вашингтон.

Только в Калифорнии подтверждена смерть десяти человек.

Ответственные учреждения Орегона подтвердили, что эвакуировались более 10% из 4,2 миллионов жителей штата.

Галерея: Пожары в США

"На пути пожара - дома и предприятия", - указал представитель пожарной службы Рич Тайлер.

"Мы никогда не видели столько неконтролируемых пожаров во всем штате", - сказала Браун. "Это не будет одноразовым событием. К сожалению, это вестник будущего. Мы ощущаем острое влияние перемен климата".

Галерея: США во власти пожаров