Водителя автопоезда, который в Межапарке насмерть сбил ребенка, приговорили к реальному сроку

Согласно обвинению, мужчина нарушил правила дорожного движения, управляя автопоездом на территории Межапарка. Он своевременно не заметил, что едущий навстречу малолетний велосипедист не справляется с управлением и сменил направление движения в сторону его транспортного средства.

Обвиняемый своевременно не снизил скорость и не остановил автопоезд полностью, а продолжил движение вперед, в результате чего сбил велосипедиста. В итоге ребенок умер.

Несмотря на то, что ранее мужчина в апелляционной инстанции был оправдан, после поданного прокурором Рижской автотранспортной прокуратуры кассационного протеста дело повторно было рассмотрено в апелляционной инстанции, и обвиняемого приговорили к реальному лишению свободы на десять месяцев с лишением водительских прав на три года.

Решение еще можно оспорить.