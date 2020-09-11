Водителя автопоезда, который в Межапарке насмерть сбил ребенка, приговорили к реальному сроку

Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционной инстанции, приговорил к реальному лишению свободы мужчину, который в марте 2014 года управлял в Межапарке автопоездом и сбил малолетнего велосипедиста, который от полученных травм скончался.
Согласно обвинению, мужчина нарушил правила дорожного движения, управляя автопоездом на территории Межапарка. Он своевременно не заметил, что едущий навстречу малолетний велосипедист не справляется с управлением и сменил направление движения в сторону его транспортного средства.
Обвиняемый своевременно не снизил скорость и не остановил автопоезд полностью, а продолжил движение вперед, в результате чего сбил велосипедиста. В итоге ребенок умер.
Несмотря на то, что ранее мужчина в апелляционной инстанции был оправдан, после поданного прокурором Рижской автотранспортной прокуратуры кассационного протеста дело повторно было рассмотрено в апелляционной инстанции, и обвиняемого приговорили к реальному лишению свободы на десять месяцев с лишением водительских прав на три года.
Решение еще можно оспорить.
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