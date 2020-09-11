Видео ⟩ Легенда французского кино Изабель Юппер в фильме "Наркомама"

Закулисье полицейской переводчицы

Главная героиня фильма, поставленного по обласканному наградами криминальному роману Ханнелоры Кайре – переводчица с арабского. Пасьянс (И. Юппер) работает в департаменте по борьбе с наркотиками парижской полиции. Желая избавиться от долгов, она начинает "флиртовать" с наркобизнесом и тайно перенимает партию ничего не подозревающих торговцев наркотиками. Пасьянс реализует наркотики мелким уличным дилерам, но при этом продолжает работать на полицию. Начинается череда приключений, забавных недоразумений и двойных игр.

"Это фильм не о распространении наркотиков. Главная часть истории - портрет неординарной женщины", - раскрывает суть фильма режиссер.

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"Личность Пасьянс раскрывается через события, а не воспоминания. Сначала она кажется зрителям белым полотном, но через некоторое время превращается в анархистку, становится дерзкой и аморальной. Это очень интересный подход к персонажу", - рассуждает Юппер о своей героине.

Перед съемками Юппер несколько месяцев изучала арабский язык и оттачивала его произношение. После премьеры она удостоилась похвал за отсутствие акцента. Режиссер Жан-Поль Саломе привлек к работе над фильмом двух переводчиков, работавших с полицией и участвовавших в задержании преступников.

"Одна женщина переводила с португальского все, что связано с Бразилией, поддельными именами, торговлей наркотиками и так далее. Она показала нам, как переводит записи дома. Порой во время прослушки она даже гладила одежду!" - поделился директор.

ФОТО: скриншот видео

Легенда французского кино

Юппер, которую заслуженно считают одной из лучших актрис в мире, была номинирована на рекордное количество премий французского кино "Цезарь" - целых 16, две из которых она забрала домой. Она также была номинирована на шесть престижных премий Lumiere и удостоилась четырех из них.

Юппер - единственная в истории конкурса, получившая больше номинаций, чем любой другой участник киноиндустрии.

Любовь зрителей актриса сыскала благодаря фильмам Майкла Ханеке "Пианистка" (La pianiste, 2001) и "Любовь" (Amour, 2012), "8 женщин" Франсуа Озона (8 femmes, 2002) и "Она" Пола Верховена (Elle, 2016) - за последнюю роль актриса была удостоена "Золотого глобуса" и получила номинацию на "Оскар". Обычно Изабель Юппер блещет в ролях хладнокровных женщин, которые не боятся переступить черту. До сих пор ее дар комедийной актрисы оставался нереализованным.

Актриса узнала о романе Х. Кайре до того, как ей предложили главную роль. Юппер привлек характер главной героини - она без лишних раздумий согласилась воплотить роль Пасьянс.

"Мне понравилось, как триллер в этой истории лихо переплетается с комедией", - так Юппер охарактеризовала свою новую работу в кино.

В комедийном даре актрисы можно убедиться, начиная с 11 сентября. Премьера в кинотеатре Splendid Palace 11.09 в 18.00.

Видео: Трейлер фильма "Наркомама"