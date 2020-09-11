В Литве за сутки подтверждено 44 новых случая Covid-19, в Эстонии - 32

Литва

Сейчас Covid-19 в стране больны 1095 человек, 2049 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 7390 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 219 завозных случаев.

За минувшие сутки сделан 5021 тест на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 687 118.

Эстония

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 845 тестов на Covid-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 32 пробы дали положительный результат.

По состоянию на утро 11 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы 13 человек, на искусственной вентиляции легких находится один человек. За сутки никто не был выписан.

На сегодняшний день в больницах завершено 418 случаев заболевания Covid-19 у 405 людей. Для уточнения: у одного человека может несколько историй болезни - например, если человека переводят из одной больницы в другую. В этом случаев в первой больницы завершают случай заболевания, а во второй — открывают. Для оценки загруженности больниц важно их различать.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2233 пациента. Из них истории болезни 1 701 человека завершены (76,2%), у 532 человек (23,8%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 21,27.

Всего в Эстонии сделано почти 168 000 первичных тестов, из них 2632 , т.е. 1,56 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.