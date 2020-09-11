ВИДЕО ⟩ Польский вратарь придумал необычный способ отражения штрафных

По ходу матча футболисты "Блекитни Старгард" получили право на исполнение штрафного, но вратарь "Вигры" Йероним Зох решил опробовать инновационный способ отражения удара.

29-летний голкипер выставил стенку из партнёров по команде на линии ворот, а сам встал перед пробивающим игроком.

План Зоха сработал лишь отчасти. Футболист "Блекитни Старгард" перебросил вратаря обводящим ударом, и от неминуемого гола команду спас один из защитников, вынесший мяч головой с линии ворот.

Несмотря на спасение в этом эпизоде, "Вигры" уступили со счётом 1:0, пропустив гол в конце первого тайма.

Czegoś takiego chyba jeszcze nie widziałem 😯 2. Liga, mecz Błękitnych Stargard z Wigrami Suwałki. Gospodarze mają rzut wolny, a w murze ustawia się... bramkarz 🧐 pic.twitter.com/u9ofWPm9UL — Adam Delimat (@a_delimat) September 8, 2020