Пт, 11.09.2020
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Олег Буров, лидер "Честь служить Риге"

ВИДЕО ⟩ Польский вратарь придумал необычный способ отражения штрафных

ФОТО: скриншот видео

Интересный момент произошёл в матче третьего дивизиона чемпионата Польши по футболу между клубами "Блекитни Старгард" и "Вигры Сувалки".

По ходу матча футболисты "Блекитни Старгард" получили право на исполнение штрафного, но вратарь "Вигры" Йероним Зох решил опробовать инновационный способ отражения удара.

29-летний голкипер выставил стенку из партнёров по команде на линии ворот, а сам встал перед пробивающим игроком.

План Зоха сработал лишь отчасти. Футболист "Блекитни Старгард" перебросил вратаря обводящим ударом, и от неминуемого гола команду спас один из защитников, вынесший мяч головой с линии ворот.

Несмотря на спасение в этом эпизоде, "Вигры" уступили со счётом 1:0, пропустив гол в конце первого тайма.

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