В ДТП на Даугавпилсском шоссе пострадали семь человек

Согласно предварительной информации, в волости Крустпилс Крустпилсского края на дороге Рига - Даугавпилс женщина, управляя Peugeot 806, совершала маневр обгона и зацепила движущийся в том же направлении Renault Premium, после чего потеряла контроль над автомобилем и столкнулась с ехавшей навстречу BMW X3.

В результате ДТП пострадали семь человек, которые были доставлены в медучреждение.

Начат уголовный процесс.

Всего в Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 153 ДТП, в которых пострадали 23 человека, один погиб.