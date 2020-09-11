Пт, 11.09.2020
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Раиса Смирнова, редактора раздела "Звезды"
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В ДТП на Даугавпилсском шоссе пострадали семь человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг в результате столкновения двух автомобилей на шоссе Рига - Даугавпилс пострадали семь человек, сообщает агентство LETA.

Согласно предварительной информации, в волости Крустпилс Крустпилсского края на дороге Рига - Даугавпилс женщина, управляя Peugeot 806, совершала маневр обгона и зацепила движущийся в том же направлении Renault Premium, после чего потеряла контроль над автомобилем и столкнулась с ехавшей навстречу BMW X3.

В результате ДТП пострадали семь человек, которые были доставлены в медучреждение.

Начат уголовный процесс.

Всего в Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 153 ДТП, в которых пострадали 23 человека, один погиб.

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