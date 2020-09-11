Матч "Йокерит" - "Ак Барс" перенесён. Финский клуб отправился на карантин

Таким образом, ближайшие пять матчей команды из Хельсинки будут перенесены на более поздний срок, в том числе матч с "Ак Барсом", который должен был состояться 11 сентября.

Руководство "Йокерита" объяснило это решение позицией властей Финляндии.

Напомним, ранее стало известно, что матч рижского "Динамо" и "Нефтехимика", который должен был состояться в пятницу, также был перенесён. По прилёту в Ригу у семи игроков "Нефтехимика" были выявлены первично положительные результаты после прохождения обязательных экспресс-тестов на коронавирус.

В связи с тем, что 9 сентября 2020 года "Нефтехимик" проводил в Хельсинки матч против "Йокерита" (0:6), игроки финской команды попали в контактную группу.

О дате и времени переноса матча "Йокерит" - "Ак Барс" Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, сказано в заявлении пресс-службы КХЛ.