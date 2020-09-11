Литва и Эстония повысили порог кумулятивной заболеваемости, после которого нужна самоизоляция

"С понедельника мы уже будем применять этот показатель, это значит, что сегодня при утверждении списка пораженных стран уже будут учитываться не страны с показателем 16 случаев на 100 тыс. жителей, а страны, которые перешагнули рубеж 25 случаев на 100 тыс. жителей в течение двух последних недель", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.

Эстония также смягчила ограничения на передвижение для прибывающих из Финляндии, Латвии и Литвы, подняв показатель уровня заражения Covid-19, начиная с которого в отношении этой категории путешествующих должно применяться требование 14-дневной изоляции, до 25. Изменение вступает в силу с понедельника, 14 сентября, пишет Rus.Postimees.

Должны ли приезжающие из стран Европейского союза и Шенгена соблюдать самоизоляцию по прибытии в Эстонию, зависит от того, составляет ли показатель уровня заражения на 100 000 человек в стране, откуда они приехали, более 16.

Согласно действующему распоряжению правительства, ограничения на свободу передвижения не начинают применяться, если в стране, откуда приехал человек, кумулятивный показатель заражения за последние 14 дней остается в промежутке с 16 до 17,6 и не увеличился за последние две недели.

В соответствии со вчерашним решением правительства, показатель для Финляндии, Латвии и Литвы будет поднят до 25.