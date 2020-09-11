Девушку не хотели пускать в Орсе из-за глубокого декольте. Музей принес свои извинения

В среду, 9 сентября, охранник парижского музея изобразительных искусств Орсе не хотел пропускать 22-летнюю Джеанн из-за глубокого декольте. Узнав об инциденте, дирекция музея признала, что сотрудник службы безопасности был не прав, и принесла девушке свои извинения, сообщает РИА "Новости".
Охранник музея пропустил посетительницу только после того, как она надела куртку. Он сослался на "правила" и не объяснил ей, что именно не так в ее внешнем виде. Девушка поняла, что проблема была в "ее декольте".
"Я - это не только моя грудь и мое тело, ваши двойные стандарты не должны ограничивать мое право на доступ к культуре и знаниям", - написала Джеанн в Twitter. Ее пост набрал более 30 тысяч лайков.
"Мы глубоко сожалеем о случившемся и приносим свои извинения посетительнице, с которой мы уже связались", - отреагировала дирекция музея в Twitter.
Руководство объяснило этот случай чрезмерной строгостью сотрудника безопасности и уточнило, что в правилах внутреннего распорядка не прописано никаких ограничений относительно одежды посетителей.
Lettre ouverte @MuseeOrsay— Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020
Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ
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