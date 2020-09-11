Девушку не хотели пускать в Орсе из-за глубокого декольте. Музей принес свои извинения

Охранник музея пропустил посетительницу только после того, как она надела куртку. Он сослался на "правила" и не объяснил ей, что именно не так в ее внешнем виде. Девушка поняла, что проблема была в "ее декольте".

"Я - это не только моя грудь и мое тело, ваши двойные стандарты не должны ограничивать мое право на доступ к культуре и знаниям", - написала Джеанн в Twitter. Ее пост набрал более 30 тысяч лайков.

"Мы глубоко сожалеем о случившемся и приносим свои извинения посетительнице, с которой мы уже связались", - отреагировала дирекция музея в Twitter.

Руководство объяснило этот случай чрезмерной строгостью сотрудника безопасности и уточнило, что в правилах внутреннего распорядка не прописано никаких ограничений относительно одежды посетителей.

Lettre ouverte @MuseeOrsay



Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020