Пт, 11.09.2020
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Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
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Песков назвал дату визита Лукашенко в Россию

Дмитрий Песков

ФОТО: Sputnik/LETA

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует прибыть с визитом в Россию в понедельник, 14 сентября. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

По его словам, никаких пресс-конференций и подписания документов в рамках визита не запланировано.

"Возможно, мы проинформируем вас об итогах этих переговоров. Мы обязательно постараемся это сделать", - отметил Песков.

Однако он не назвал город, в котором будет проходить встреча Лукашенко и Путина. Об этом он пообещал сообщить позднее.

Ранее обе стороны сообщали о визите Лукашенко в Россию в ближайшее время, однако точная дата ранее не называлась.

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