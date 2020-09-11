Песков назвал дату визита Лукашенко в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует прибыть с визитом в Россию в понедельник, 14 сентября. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.
По его словам, никаких пресс-конференций и подписания документов в рамках визита не запланировано.
"Возможно, мы проинформируем вас об итогах этих переговоров. Мы обязательно постараемся это сделать", - отметил Песков.
Однако он не назвал город, в котором будет проходить встреча Лукашенко и Путина. Об этом он пообещал сообщить позднее.
Ранее обе стороны сообщали о визите Лукашенко в Россию в ближайшее время, однако точная дата ранее не называлась.
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