Песков назвал дату визита Лукашенко в Россию

По его словам, никаких пресс-конференций и подписания документов в рамках визита не запланировано.

"Возможно, мы проинформируем вас об итогах этих переговоров. Мы обязательно постараемся это сделать", - отметил Песков.

Однако он не назвал город, в котором будет проходить встреча Лукашенко и Путина. Об этом он пообещал сообщить позднее.

Ранее обе стороны сообщали о визите Лукашенко в Россию в ближайшее время, однако точная дата ранее не называлась.