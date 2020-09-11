Lux Express временно сокращает количество международных рейсов

"Спрос на международные маршруты резко упал с конца августа. Еженедельная угроза введения в Латвии требования изоляции снижает желание людей путешествовать, хотя еще в июле и августе ситуация было достаточно многообещающей", - сказал Реммель.

Он добавил, что автобусы Lux Express отправляются по маршрутам между балтийскими столицами утром, днем и вечером.

"Мы стараемся предложить пассажирам наиболее гибкое время отправления. Мы также готовы немедленно добавить новые отправления. Несмотря на то, что спрос продолжает падать, мы продолжим обеспечивать, так сказать, "линию жизни" между столицами стран Балтии, покуда наши автобусы вообще могут пересекать границу.

Наша миссия – обеспечивать свободу передвижения людей. К примеру, в период действия чрезвычайного положения мы более месяца обеспечивали единственное регулярное сообщение между Сааремаа и материком".

Для повышения безопасности пассажиров и водителей во всех автобусах Lux Express используются четыре специальные меры. Во всех автобусах есть средства для дезинфекции рук, и несмотря на то, что перед посадкой пассажиров, места общего пользования в салоне автобуса всегда проходят влажную уборку, Lux Express призывает всех пассажиров дезинфицировать руки, входя в автобус и выходя из него.

Водитель автобуса также готов предоставить желающим маски для лица, а для большей приватности у пассажиров есть возможность выкупить за полцены дополнительное место.