Кариньш скептически относится к идее пересмотра кумулятивного порога заболеваемости Covid-19

На пресс-конференции в пятницу Кариньш подчеркнул, что правительство Латвии до этого прислушивалось к рекомендациям экспертов, в результате чего в стране в настоящее время один из самых низких показателей заболеваемости Covid-19 в мире.

Премьер-министр выразил скептическое отношение к возможности повышения кумулятивного порога заболеваемости Covid-19.

"Это решение, к которому я не готов, если в ответ на это не будут приняты другие ограничительные меры. Не думаю, что общество готово позволить большему количеству людей въезжать в Латвию, в то же время лишив нас самих свободы действий",

- подчеркнул Кариньш.

При этом премьер добавил, что в случае, если эксперты выдвинут аргументы в пользу изменения порога кумулятивной заболеваемости, он будет готов прислушаться к этому мнению, но пока ни один эксперт такого предложения не высказал. Эстония приняла такое же решение в отношении прибывающих из Финляндии, Латвии и Литвы.

Как сообщалось, со следующей недели Литва повышает порог кумулятивной 14-дневной заболеваемости, исходя из которого определяются страны, по приезде из которых необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию. С понедельника, 14 сентября, этот критерий в Литве будет увеличен с нынешних 16 до 25 случаев на 100 тыс. жителей.