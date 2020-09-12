Футбол с Владимиром Ивановым: Тень Лиги Европы над Вентспилсом и африканский десант для "Валмиеры"

Стремительно пролетели почти две недели, как "Вирслига" взяла небольшую паузу, вызванную матчами сборных Латвии в отборочных турнирах чемпионата Европы. Вахта переходит теперь к внутреннему первенству, на повестке дня которой пять матчей 18-го тура. Центральная игра пройдет уже в эту субботу, 12 сентября, когда "Вентспилс" у себя дома будет принимать раненую "Ригу". Да-да, в очном поединке здесь сойдутся две команды, которые по-прежнему представляют Латвию в еврокубках.
Почему "Рига" раненая - долго объяснять не надо. Достаточно вспомнить, где и при каких обстоятельствах оборвалась 14-матчевая победная серия команды Олега Кононова, и кто стал обидчиком чемпиона. Та игра предыдущего тура с участием столичных грандов на стадионе "Сконто", в которой РФШ взяла верх со счетом 2:0, возродила интригу, кто бы чего не говорил. Так что "Риге" есть что доказывать, когда конкурент приблизился вплотную, находясь на расстоянии всего двух очков (45 против 43-х).
"Рига" в опасности, "Риге" нужна мотивация перед очередным матчем Лиги Европы 17 октября против чемпиона Сан-Марино "Тре Фиори", так что визит в Вентспилс для лидера первенства - очень даже кстати.
Это будет отличная репетиция в несколько обновленном составе (пополнение "Риги" - футболисты из Бразилии и Черногории). Точно такая же репетиция, кстати, как и для "Вентспилса", который в тот же четверг в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы готовится принять норвежский "Русенборг".
На самом деле "Вентспилс" на данном отрезке решает сугубо свои личные проблемы, и не только с не въездным в нашу страну президентом клуба Адланом Шишхановым. "Желто-синие" не снимают перед собой задачу как минимум повторить результат прошлого сезона в "Вирслиге", а значит догнать и перегнать "Валмиеру", взяв "бронзу". И это, смею верить, не просто слова для подопечных Виорела Фрунзы, которые в первом круге на выезде в ожесточенной и очень нервной борьбе уступили "Риге" со счетом 0:1 (гол Романа Дебелко и несколько красных карточек уже после финального свистка).
Пока что "Вентспилс" занимает четвертую позицию, в последних поединках исправно набирая очки (две ничьи и четыре победы с учетом успешного матча в Лиге Европы). И вот уже отставание от "Валмиеры" - пять очков. Но, как говорится, еще не вечер, еще не финишировал даже второй круг.
Сама же "Валмиера", которая как и "Вентспилс" набрала приличный ход (пять побед и ничья), в этом туре принимает у себя дома "Метту". Но будет это только на следующий день, 13 сентября. И тут, на самом деле, не все так однозначно хотя бы потому, что открытым остается вопрос об участии в этой встрече сильнейшего бомбардира чемпионата и лучшего игрока августа-2020 Арокодаре (в активе упорно смотрящего в сторону бельгийского "Андерлехта" молодого нигерийца - 15 забитых мячей).
Впрочем, Тамаз Пертия недостатка в кадрах не испытывает - на днях были представлены очередные новички, аж целых девять. Это поигравший в низших итальянских лигах вратарь Кристап Зоммерс, плюс очередной десант из Африки, в данном случае сенегало-камерунский. В общем ряду стоит обратить внимание на 24-летнего защитника Джойскима Даву, за плечами которого шесть матчей с составе национальной сборной Камеруна.
Также в воскресенье вот уже месяц не теряющая очков РФШ Виктора Мороза (начиная с 3 августа - пять побед подряд) будет принимать на "Аркадии" аутсайдера первенства "Тукумс". Это, пожалуй, единственная игра тура, в которой делать какие-то прогнозы, по большому счету, лишнее. А как может быть иначе, если вице-чемпион страны на сегодняшний день набрал очков в четыре раза больше своего скромного оппонента (у "Тукумса" - жалкие четыре очка).
Так что для лидеров РФШ эта игра станет прекрасной возможностью увеличить свой лицевой счет, как это было в первом круге (выездная победа РФШ со счетом 3:0).
Если же возвращаться к субботним матчам 18-го тура, то во встречах "Спартак" - "Даугавпилс" и "Лиепая" - "Елгава" фаворитами по праву можно считать хозяев поля. И уж наверняка можно быть уверенным, что не повторится ситуация с предыдущим туром, когда во всех пяти встречах победы праздновали исключительно гости. Идущий на пятом месте "Спартак" (у юрмалчан столько же очков - 26, как и у "Вентспилса") пытается зацепиться за еврокубковую зону и в Слоке явно не намерены разбазаривать очки. К тому же и в первом круге спартаковцы были сильнее двинчан (2:0).
Кризисная "Лиепая" Дмитрия Молоша пусть с трудом, но все же начала выкарабкиваться из ямы, не проигрывая уже четыре тура (три ничьи и победа).
Как следствие - неожиданный взлет курземцев с девятого места на шестое (в предыдущем туре "Лиепая" с Артуром Карашаускасом не пожалела в гостях "Тукумс" - 5:0).
А вот "Елгаву" сегодня остается только пожалеть. К началу осени этот коллектив лишился не только белорусского тренера Олега Кубарева (эта первая отставка в "Вирслиге" в течении нынешнего чемпионата), но и надежд на более-менее солидное место в итоговой турнирной таблице. Пока что коллектив Дависа Цауне идет девятым, то есть предпоследним (после 17 игр лишь 14 баллов), что логично: пять поражений кряду с общим счетом 2:17 - это катастрофа.
Да, 29 августа елгавчане смогли уже без Кубарева преобразиться и даже забить на домашнем стадионе два мяча "Спартаку", но это все равно не уберегло их от 11-го поражения в сезоне (2:3). Может быть пять голов от "Лиепаи", как это было в первом круге на стадионе Олимпийского центра "Земгале", сейчас и не залетит (1:5), но прервать черную полосу все равно будет крайне затруднительно даже несмотря на последовавшие изменения в составе (среди трех новичков "Елгавы" есть и опытный Борис Богдашкин).
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