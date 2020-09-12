Футбол с Владимиром Ивановым: Тень Лиги Европы над Вентспилсом и африканский десант для "Валмиеры"

Почему "Рига" раненая - долго объяснять не надо. Достаточно вспомнить, где и при каких обстоятельствах оборвалась 14-матчевая победная серия команды Олега Кононова, и кто стал обидчиком чемпиона. Та игра предыдущего тура с участием столичных грандов на стадионе "Сконто", в которой РФШ взяла верх со счетом 2:0, возродила интригу, кто бы чего не говорил. Так что "Риге" есть что доказывать, когда конкурент приблизился вплотную, находясь на расстоянии всего двух очков (45 против 43-х).

"Рига" в опасности, "Риге" нужна мотивация перед очередным матчем Лиги Европы 17 октября против чемпиона Сан-Марино "Тре Фиори", так что визит в Вентспилс для лидера первенства - очень даже кстати.

Это будет отличная репетиция в несколько обновленном составе (пополнение "Риги" - футболисты из Бразилии и Черногории). Точно такая же репетиция, кстати, как и для "Вентспилса", который в тот же четверг в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы готовится принять норвежский "Русенборг".

Уэсли Ната ФОТО: rigafc.lv

На самом деле "Вентспилс" на данном отрезке решает сугубо свои личные проблемы, и не только с не въездным в нашу страну президентом клуба Адланом Шишхановым. "Желто-синие" не снимают перед собой задачу как минимум повторить результат прошлого сезона в "Вирслиге", а значит догнать и перегнать "Валмиеру", взяв "бронзу". И это, смею верить, не просто слова для подопечных Виорела Фрунзы, которые в первом круге на выезде в ожесточенной и очень нервной борьбе уступили "Риге" со счетом 0:1 (гол Романа Дебелко и несколько красных карточек уже после финального свистка).

Пока что "Вентспилс" занимает четвертую позицию, в последних поединках исправно набирая очки (две ничьи и четыре победы с учетом успешного матча в Лиге Европы). И вот уже отставание от "Валмиеры" - пять очков. Но, как говорится, еще не вечер, еще не финишировал даже второй круг.

Сама же "Валмиера", которая как и "Вентспилс" набрала приличный ход (пять побед и ничья), в этом туре принимает у себя дома "Метту". Но будет это только на следующий день, 13 сентября. И тут, на самом деле, не все так однозначно хотя бы потому, что открытым остается вопрос об участии в этой встрече сильнейшего бомбардира чемпионата и лучшего игрока августа-2020 Арокодаре (в активе упорно смотрящего в сторону бельгийского "Андерлехта" молодого нигерийца - 15 забитых мячей).

Толу Арокодаре ФОТО: Valmiera FC/Facebook

Впрочем, Тамаз Пертия недостатка в кадрах не испытывает - на днях были представлены очередные новички, аж целых девять. Это поигравший в низших итальянских лигах вратарь Кристап Зоммерс, плюс очередной десант из Африки, в данном случае сенегало-камерунский. В общем ряду стоит обратить внимание на 24-летнего защитника Джойскима Даву, за плечами которого шесть матчей с составе национальной сборной Камеруна.