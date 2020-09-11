В порту Таллинна на мель сел паром; потребовалась помощь буксира

По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Таллиннского порта Сирле Арро, Finlandia опоздала из-за сильного ветра и использовала немного другую траекторию для входа в порт. Перед швартовкой паром остановился - видимо, подводная насыпь из песка, созданная гребными винтами, помешала дальнейшему движению.

"Судно на время встало, и буксир был вынужден помочь ему у причала, но ничего опасного в этом не было",

- сказала Арро.

Она добавила, что после того, как погода улучшится, измерители проверят морское дно в порту.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, не получил повреждений и паром. Принадлежащее Eckerö Line cудно продолжит курсировать между Таллинном и Хельсинки.

Сильный ветер также нарушил нормальную работу сухогруза фирмы Tallink Sea Wind, судно не могло пришвартоваться в обычном для него порту Мууга, а было направлено в Старый порт Таллина.

Менеджер по связям с общественностью Tallink подтвердил, что причал для Sea Wind освободило судно Baltic Queen, которое совершило короткое путешествие между Найссааром и Суурупи во время разгрузки и погрузки второго корабля. После того, как сухогруз отправился в Вуосаари, пассажирское судно вернулось на свое место.