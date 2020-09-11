В три страны Европы запрещены полеты. Вне "списка самоизоляции" остались всего пять стран
В 30 странах Европы заболеваемость Covid-19 считается настолько высокой, что при возвращении в Латвию после посещения этих стран необходимо соблюдать 14-дневную самоизоляцию, в том числе прибывая из Эстонии.
По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в ближайшую неделю не нужно будет соблюдать самоизоляцию при возвращении только из пяти европейских стран - Ватикана, Кипра, Финляндии, Лихтенштейна и Литвы.
Литве удалось избежать попадания в "желтый список" из-за показателя кумулятивной заболеваемости в 15,6 (предел - до 16 на 100 000 жителей).
Эти изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 12 сентября.
Atceries, ka atgriežoties no valstīm, kuras iekļautas sarakstā sarkanā un dzeltenā krāsā, obligāti jāievēro 14 dienu pašizolācija!— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) September 11, 2020
Pils valstu saraksts pieejams šeit:https://t.co/3MeMtcGbbj pic.twitter.com/CgPtbDr2ce
Таким образом, с 12 сентября в Латвии 14-дневную самоизоляцию необходимо соблюдать лицам, возвращающимся или пересекшим транзитом 27 стран ЕЭЗ и ЕС, а также Монако, Андорру и Сан-Марино.
Среди 27 упомянутых стран ЕС и ЕЭЗ: Эстония, Словения, Италия, Словакия, Люксембург, Германия, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Дания, Великобритания, Ирландия, Греция, а также Норвегия и Венгрия.
Самоизоляцию впредь необходимо соблюдать также, въезжая в Латвию из Туниса и Канады.
Между тем, требование о самоизоляции больше не распространяется на Австралию, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд и Уругвай.
В Латвии на данный момент вторая самая низкая заболеваемость Covid-19 среди стран Европы, в которых зарегистрированы случаи заболевания.
В Латвии кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет 4,3 случая на 100 тысяч жителей. В Литве она составляет 15,6 случая, а в Эстонии - 20,8.
Самая высокая заболеваемость Covid-19 в Европе на данный момент в Испании, Андорре и Франции. В этих странах показатель заболеваемости Covid-19 превысил 100 случаев на 100 тысяч человек.
О регулярных пассажирских перевозках
- Принимая во внимание рост заболеваемости Covid-19 во Франции, с понедельника, 14 сентября, в эту страну будут запрещены регулярные пассажирские перевозки.
- Отметим, что в настоящее время запрет на пассажирские перевозки распространяется уже на Испанию и Андорру.
- Правительство Латвии приняло решение разрешить авиаперелеты в страны, в которых вдвое превышен средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС, при этом установив, что по возвращении из этих стран 14-дневная самоизоляция в Латвии будет обязательной.
- Согласно данным, опубликованным европейским SPKC, средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС в настоящее время составляет 66 случаев на 100 тысяч жителей.
- С понедельника будут разрешены пассажирские перевозки в Монако.
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