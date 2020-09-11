В три страны Европы запрещены полеты. Вне "списка самоизоляции" остались всего пять стран

По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в ближайшую неделю не нужно будет соблюдать самоизоляцию при возвращении только из пяти европейских стран - Ватикана, Кипра, Финляндии, Лихтенштейна и Литвы.

Литве удалось избежать попадания в "желтый список" из-за показателя кумулятивной заболеваемости в 15,6 (предел - до 16 на 100 000 жителей).

Эти изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 12 сентября.

Atceries, ka atgriežoties no valstīm, kuras iekļautas sarakstā sarkanā un dzeltenā krāsā, obligāti jāievēro 14 dienu pašizolācija!

Pils valstu saraksts pieejams šeit:https://t.co/3MeMtcGbbj pic.twitter.com/CgPtbDr2ce — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) September 11, 2020

Таким образом, с 12 сентября в Латвии 14-дневную самоизоляцию необходимо соблюдать лицам, возвращающимся или пересекшим транзитом 27 стран ЕЭЗ и ЕС, а также Монако, Андорру и Сан-Марино.

Среди 27 упомянутых стран ЕС и ЕЭЗ: Эстония, Словения, Италия, Словакия, Люксембург, Германия, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Дания, Великобритания, Ирландия, Греция, а также Норвегия и Венгрия.

Самоизоляцию впредь необходимо соблюдать также, въезжая в Латвию из Туниса и Канады.

Между тем, требование о самоизоляции больше не распространяется на Австралию, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд и Уругвай.

В Латвии на данный момент вторая самая низкая заболеваемость Covid-19 среди стран Европы, в которых зарегистрированы случаи заболевания.

В Латвии кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет 4,3 случая на 100 тысяч жителей. В Литве она составляет 15,6 случая, а в Эстонии - 20,8.

Самая высокая заболеваемость Covid-19 в Европе на данный момент в Испании, Андорре и Франции. В этих странах показатель заболеваемости Covid-19 превысил 100 случаев на 100 тысяч человек.

О регулярных пассажирских перевозках Принимая во внимание рост заболеваемости Covid-19 во Франции , с понедельника, 14 сентября, в эту страну будут запрещены регулярные пассажирские перевозки.

, с понедельника, 14 сентября, в эту страну будут запрещены регулярные пассажирские перевозки. Отметим, что в настоящее время запрет на пассажирские перевозки распространяется уже на Испанию и Андорру .

и . Правительство Латвии приняло решение разрешить авиаперелеты в страны, в которых вдвое превышен средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС, при этом установив, что по возвращении из этих стран 14-дневная самоизоляция в Латвии будет обязательной.

средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС, при этом установив, что по возвращении из этих стран 14-дневная самоизоляция в Латвии будет обязательной. Согласно данным, опубликованным европейским SPKC, средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС в настоящее время составляет 66 случаев на 100 тысяч жителей.

С понедельника будут разрешены пассажирские перевозки в Монако.