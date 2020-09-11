ФОТО: Пресс-фото

10 сентября состоялся глобальный запуск продуктов Huawei, на котором были представлены новые смарт-устройства, способные сделать повседневную жизнь более комфортной, а действия пользователей эффективнее. В Эстонии были представлены две новые модели часов и наушники.

Среди новинок в Эстонии были представлены наручные часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro и HUAWEI WATCH FIT – элегантные умные часы с новыми функциями мониторинга занятий спортом и новыми режимами тренировок. Также были представлены наушники HUAWEI FreeBuds Pro – новая профессиональная версия высоко оцененных наушников с улучшенным активным шумоподавлением (ANC), новым дизайном и удобными функциями, отвечающими всем потребностям пользователей. Обе модели часов и наушники скоро появятся в продаже и в Эстонии.

В дополнение к уже упомянутым продуктам на мировой рынок выходят наушники HUAWEI FreeLace Pro. Кроме того, были представлены новые модели ноутбуков HUAWEI MateBook X и HUAWEI MateBook 14 – это легкие устройства, оснащенные инновационной функцией Huawei Share, позволяющей использовать экраны нескольких устройств одновременно.

Менеджер по тренингу Huawei Екатерина Мишина сказала, что компания Huawei поставила перед собой цель объединить все повседневные продукты с искусственным интеллектом и вместе с партнерами создать стратегию Seamless AI life strategy, охватывающую все устройства. «Все представленные сегодня продукты созданы с тем, чтобы предоставить потребителям оптимальный опыт объединения устройств во всех сценариях повседневной жизни: от работы и мониторинга здоровья до тренировок и развлечений», - добавила Мишина.

Исполнительный директор Huawei Consumer BG Ричард Ю отметил: «Превосходный пользовательский опыт всегда основан на инновациях, но наш путь инноваций всегда начинается с потребителей и заканчивается ими. Мы продолжим работать с нашими надежными партнерами, чтобы предоставлять потребителям во всем мире еще более передовой и качественный опыт».

Новые смарт-часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro и HUAWEI WATCH FIT – первоклассные предназначенные для повседневного использования устройства. Новые часы оснащены самыми инновационными функциями, поддерживающими физическую активность и обеспечивающими мониторинг здоровья пользователя.

Новые HUAWEI WATCH GT 2 Pro – не просто развитие функций, которые потребители ранее уже оценили в серии HUAWEI WATCH GT. Элегантные и современные смарт-часы также обеспечивают до двух недель автономной работы, более 100 различных режимов тренировок и функцию мониторинга данных тренировок на профессиональном уровне.

Именно функция мониторинга состояния здоровья была улучшена больше всего, а обновленный HUAWEI TruSeen ™ 4.0+ обеспечивает наиболее точные показания частоты пульса. Компания Huawei также представила новые режимы тренировок, в том числе для катания на лыжах, лыжного кросса, сноубординга и гольфа. Они дополняют уже существующий выбор, предлагая пользователям возможность в режиме реального времени отслеживать и анализировать свои достижения в профессиональном спорте.

ФОТО: Пресс-фото

Новый флагман в категории смарт-часов отличается прочным дизайном, а при их создании были использованы высококачественные материалы, включая сапфировое стекло, титановый корпус и не раздражающую кожу керамическую заднюю панель. Кроме того, HUAWEI WATCH GT 2 Pro совместимы с различными приложениями, чтобы предоставить пользователям максимально удобный доступ к своим данным.

Запущенные вместе с HUAWEI WATCH GT 2 Pro HUAWEI WATCH FIT – первые спортивные смарт-часы Huawei, с прямоугольным дисплеем с закругленными углами. Смарт-часы оснащены ярким 1,64-дюймовым экраном AMOLED, который позволяет отображать больше контента и комфортнее общаться.

Весящие 34 грамма HUAWEI WATCH FIT ощущаются легкими, как спортивный браслет. Часы оснащены недавно обновленной технологией считывания пульса HUAWEI TruSeen ™ 4.0, в которой используется собственный мультисенсорный алгоритм искусственного интеллекта Huawei и усовершенствованные компоненты PPG для обеспечения более точного круглосуточного мониторинга сердечного ритма и отображения уровней кислорода в крови, а также для наблюдения за изменениями сна и стрессовыми условиями. Все данные анализируются с тем, чтобы дать рекомендации, способные помочь пользователям жить лучше и оставаться здоровыми.

Отличающиеся компактным дизайном смарт-часы обеспечивают до 10 дней автономной работы и оснащены новой технологией быстрой зарядки Huawei. Всего пять минут зарядки позволяют смартфону работать в течение всего дня.

ФОТО: Пресс-фото

Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Pro – первые в мире беспроводные стереонаушники (TWS) с интеллектуальным динамическим шумоподавлением. Интегрированное аппаратное и программное решение в новых TWS-наушниках распознает тип окружающего шума и по мере необходимости для оптимального снижения шума переключается между тремя профилями – General, Cozy и Ultimate. Наушники FreeBuds Pro обладают способностью шумоподавления до 40 дБ. Совместимость с операционными системами Android, iOS и Windows означает, что пользователи могут легко переключаться между устройствами без привязки к одному бренду. Новая система управления позволяет пользователям легко изменять настройки, дотронувшись до кончика наушников.

Цены и доступность:

Смарт-часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro поступят в продажу 5 октября, а их ориентировочная цена составит 299 евро

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro поступят в продажу в Эстонии 19 октября, их ориентировочная цена составит 199 евро

Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT поступят в продажу в Эстонии 28 сентября, их ориентировочная цена составит 119 евро

На мероприятии также были представлены новые наушники HUAWEI FreeLace Pro и ноутбуки HUAWEI MateBook X и HUAWEI MateBook 14.

HUAWEI FreeLace Pro – удобные наушники с шейным ободком, способные подавлять шум до 40 дБ. Благодаря разработанному компанией решению HUAWEI HiPair подключение этих спортивных наушников и зарядка аккумуляторов стали еще проще. Пяти минут зарядки хватит на пять часов прослушивания музыки, а полностью заряженный аккумулятор позволяет использовать устройство в течение всего дня.

Добавленный в линейку ноутбуков Huawei HUAWEI MateBook X сочетает в себе культовый дизайн, небольшой вес и инновационные смарт-функции. Этот легкий ноутбук весит всего 1 кг, имеет толщину 13,6 мм и по площади меньше листа формата A4, поэтому его легко положить его в рюкзак и носить с собой повсюду. HUAWEI MateBook X – первый ноутбук с дисплеем 3K FullView Display и безрамочным дизайном для потрясающего качества изображения. Кроме того, экран является сенсорным, что позволяет использовать устройство в качестве планшета. Интересная дополнительная функция позволяет пользователю делать снимки экрана, просто проведя по нему тремя пальцами. Этот ноутбук также оснащен мощными динамиками, создающими эффект объемного звука.

Второй представленной моделью стал HUAWEI MateBook 14, флагман среди высокопроизводительных ноутбуков. Он отличается малым весом и удобным дизайном в сочетании с высокой производительностью: процессор серии AMD Ryzen 4000 H и вентиляторы HUAWEI Shark Fin обеспечивают превосходный температурный контроль даже при больших нагрузках. Помимо высокой производительности, ноутбук обладает дисплеем 2K HUAWEI FullView и поддерживает смарт-функции, включая возможность управления несколькими экранами одновременно.

ФОТО: Пресс-фото

Оба ноутбука оснащены новой функцией совместной работы с несколькими экранами, которая позволяет управлять экраном мобильного телефона с экрана ноутбука, совершать через компьютер видео- или телефонные звонки, а также быстро и легко обмениваться между устройствами файлами.

Все эти новые разработки демонстрируют стремление Huawei удовлетворить потребности нового поколения пользователей. Современного пользователя уже не устраивает дублирование устройств. Вместо этого существует спрос на устройства, которые предлагают кроссплатформенные, «умные» и хорошо совместимые функции, а также способные быстро подключаться к любым другим устройствам.

ФОТО: Пресс-фото

Huawei Consumer BG