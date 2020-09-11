Ринкевич назвал "несколько лицемерной" позицию России по вопросу Беларуси

Министр подчеркнул, что правительство Латвии на данный момент выделило 200 000 евро на лечение жертв репрессий из Беларуси в медицинских учреждениях Латвии и для поддержки журналистов и различных групп белорусского общества. Латвия также рассматривает прошения о предоставлении политического убежища.

Говоря о введении Европейским союзом (ЕС) санкций в отношении белорусских должностных лиц, допустивших фальсификацию результатов президентских выборов и насилие в отношении мирных демонстрантов, Ринкевич выразил надежду, что этот вопрос будет решен к 21 сентября, когда состоится следующее заседание совета ЕС по иностранным делам.

Ринкевич подтвердил, что между странами ЕС нет разногласий по поводу введения санкций в отношении представителей белорусских властей.

Говоря о действиях России в отношении Беларуси, Ринкевич отметил, что отношения между странами носят особый характер, и обратил внимание на то, что белорусское общество не протестует против курса внешней политики страны.

По словам Ринкевича, это протест против циничной фальсификации результатов выборов, беспричинных избиений и арестов людей.

Министр отметил, что белорусский народ протестует против одного конкретного человека.

При этом со стороны России несколько лицемерно постоянно призывать других не вмешиваться во внутренние дела Беларуси, пока сама Россия активно это делает.