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Хотя обычно мы неохотно задумывается о различных заболеваниях или несчастных случаях, статистика о здоровье общества позволяет нам представить общую ситуацию в Латвии. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, каждая вторая смерть в Латвии связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в 2018 году только 5% всех умерших потеряли жизнь из-за внешних причин*.

Эти пугающие цифры подчеркиваются не для того, чтобы обеспокоить население, а чтобы повысить осведомленность – несчастные случаи и болезни могут случиться с любым человеком, где бы они ни работал – в опасных условиях или в офисе, и чем бы ни занимался в свободное время – рискованным хобби или вязанием крючком. Чем выше осведомленность, тем лучше мы можем подготовиться к неожиданным событиям в жизни.

Несчастные случаи происходят постоянно, но в силах каждого из нас кое-что сделать, чтобы обеспечить благополучие себе и спокойствие своим близким.

1. Снизить стресс и избегать многозадачности.

Ряд научных исследований показал, что постоянный стресс, переработка и необходимость одновременно делать несколько дел вредны для здоровья, ослабляют иммунную систему и обостряют имеющиеся проблемы со здоровьем. Кроме того, у таких людей повышается риск несчастных случаев в моменты отвлечения внимания.

2. Заниматься спортом в оздоровительных целях.

Пятиминутная растяжка может поднять настроение и заложить основу привычки к физическим упражнениям. Физиотерапевты всегда говорят, что «движение – это жизнь», а именно, движение тела – это настоящий бальзам для суставов, мышц, костей и органов. Движение также полезно для нервной системы и улучшает кровоснабжение мозга – именно поэтому удачные идеи и решения приходят на ум во время занятий спортом или движения.

3. Регулярно проверять состояние здоровья.

Людям свойственно откладывать визит к врачу, опасаясь, что он обнаружит какую-то проблему со здоровьем. Однако регулярные проверки – это лучший способ раннего обнаружения и устранения проблем. В наше время простейшие проверки здоровья можно проводить и дома. Кроме того, всеобъемлющие пакеты проверок предлагают медицинские лаборатории.

4. Подарите себе и своим любимым ощущение материальной защищенности с помощью страхования жизни SEB.

Наличие страховки непосредственно не защищает от несчастных случаев, но дарит ощущение спокойствия. Вы знаете, что если с вами случится нечто такое, что станет причиной длительной нетрудоспособности, вы сможете сосредоточиться на восстановлении от травмы, не беспокоясь о финансовой защищенности своей семьи. Страхование жизни SEB в первую очередь – это финансовая «подушка безопасности» для членов семьи застрахованного на случай, если с ним произойдет худшее.