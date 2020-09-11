Названы края, с самым широким распространением Covid-19 в Латвии

В Приекульском крае зафиксировано 605 случаев заражения на 100 тысяч жителей, в Аглонском - 345.

SPKC поясняет, что большое число случаев заражения в Приекульском крае связано со вспышкой в центре социального ухода Mārsneni.

Более 200 случаев на 100 тысяч жителей было зарегистрировано также в Коценском и Риебиньском краях - 240 и 216 случаев соответственно.

Высокие показатели заболеваемости Covid-19 зарегистрированы и в краях вблизи Риги - Гаркалнском, Саласпилсском, Бабитском, Стопиньском, Олайнском и Кекавском. На этих территориях число инфицированных Covid-19 составляло от 101 в Кекавском крае до 152 в Гаркалнском крае.

Более 100 случаев Covid-19 на 100 тысяч жителей зарегистрировано в Риге, Юрмале, Валмиере, Смилтенском, Саулкрастском, Лиелвардском, Озолниекском и Айзкраукльском краях.

Еще в 20 городах и краях показатель заболеваемости Covid-19 меньше 100, в том числе в Елгаве - 57, в Лиепае - 49, в Екабпилсе - 41, в Вентспилсе - 20.