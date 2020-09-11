В этом отопительном сезоне рижан ждут более низкие тарифы

Тариф на тепловую энергию в размере 39,77 евро за МВтч будет действовать до 31 июля 2021 года, а с 1 августа 2021 года тариф составит 40,94 евро за МВтч.

SPRK сообщает, с апреля по август этого года АО Rīgas Siltums получило незапланированные доходы от изменения цен на топливо и тепловую энергию. Это позволило компании снизить тариф для конечных потребителей еще на 1,7% или 0,69 евро за МВтч по сравнению с нынешним.

Однако в целом тариф для клиентов в этом году будет на 23% ниже, чем в прошлом отопительном сезоне.

Расчет и обоснование установленных тарифов на услуги компания Rīgas Siltums предоставила SPRK 25 августа этого года. Оценив представленное коммерсантом обоснование, регулятор пришел к выводу, что установленные тарифы обоснованы и соответствуют методологии.

Акционерами Rīgas Siltums являются Рижская дума (49%), государство (48,995%), АО Enerģijas risinājumi. RIX (2%) и АО Latvenergo (0,005%).