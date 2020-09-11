Думпис: Порог заболеваемости - лишь число. Важно принимать во внимание и другие факторы

Как сообщалось, в начале недели Министерство экономики предложило поднять порог заболеваемости Covid-19 в Латвии с 16 до 25 случаев на 100 тысяч жителей. Такое решение приняли также Эстония и Литва.

Инфектолог пояснил, что сам порог заболеваемости является лишь приблизительным числом.

Если, например, после совместного мероприятия у 50 человек выявлен вирус, эта ситуация решается гораздо проще, чем десять случаев заражения неизвестного происхождения в разных регионах страны, пояснил Думпис.

Не менее важно то, выявлен ли вирус у тех, кто приехал из-за границы, или случаи заражения имеют местное происхождение.

"Может случиться так, что приезжает, например, хоккейная команда и портит всю статистику страны, не оказывая влияния на местную эпидемиологическую ситуацию", - добавил инфекционист.

По его словам, нынешняя проблема с Эстонией и Литвой заключается в том, что в этих странах количество заболевших намного больше, чем в Латвии.

Если о Литве можно сказать, что ситуация там стабильна, то в Эстонии тенденция является отрицательной, заключил Думпис.