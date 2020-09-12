Джошуа назвал шесть боксёров, с которыми хотел бы встретиться на ринге

Чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO и IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа назвал шесть соперников, с которыми он хотел бы встретиться на ринге до завершения карьеры.
Следующий поединок Джошуа должен состояться 12 декабря против Кубрата Пулева из Болгарии. На его счету 28 побед, 14 нокаутов и одно поражение. Пулев является обзательным претендентом на чемпионский пояс IBF.
30-летний Энтони Джошуа за время своей профессиональной карьеры одержал 23 победы (21 нокаут) и потерпел одно поражение.
Sky Sport приводит имена шести боксёров, с которыми Джошуа хотел бы встретиться на ринге до завершения карьеры:
- Александр Усик (Украина), 17 побед (13 нокаутов)
- Деонтей Уайлдер (США), 42 победы (41 нокаут), 1 ничья, 1 поражение
- Тайсон Фьюри (Великобритания), 30 побед (21 нокаут), 1 ничья
- Луис Ортис (Куба), 31 победа (26 нокаутов), 2 поражения
- Адам Ковнацки (Польша), 20 побед (15 нокаутов), 1 поражение
- Джаррелл Миллер (США), 23 победы (20 нокаутов), 1 ничья
Напомним, Усик ранее выступал в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), но затем перешёл в супертяжи. 31 октября у украинца запланирован бой против британца Дерека Чисоры.
Ожидается, что в следующем году Джошуа выйдет на ринг против Тайсона Фьюри, но сначала им придётся провести поединки против Пулева и Уайлдера соответственно.
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