Джошуа назвал шесть боксёров, с которыми хотел бы встретиться на ринге

Следующий поединок Джошуа должен состояться 12 декабря против Кубрата Пулева из Болгарии. На его счету 28 побед, 14 нокаутов и одно поражение. Пулев является обзательным претендентом на чемпионский пояс IBF.

30-летний Энтони Джошуа за время своей профессиональной карьеры одержал 23 победы (21 нокаут) и потерпел одно поражение.

Sky Sport приводит имена шести боксёров, с которыми Джошуа хотел бы встретиться на ринге до завершения карьеры:

Александр Усик (Украина), 17 побед (13 нокаутов)

Деонтей Уайлдер (США), 42 победы (41 нокаут), 1 ничья, 1 поражение

Тайсон Фьюри (Великобритания), 30 побед (21 нокаут), 1 ничья

Луис Ортис (Куба), 31 победа (26 нокаутов), 2 поражения

Адам Ковнацки (Польша), 20 побед (15 нокаутов), 1 поражение

Джаррелл Миллер (США), 23 победы (20 нокаутов), 1 ничья

Напомним, Усик ранее выступал в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), но затем перешёл в супертяжи. 31 октября у украинца запланирован бой против британца Дерека Чисоры.

Ожидается, что в следующем году Джошуа выйдет на ринг против Тайсона Фьюри, но сначала им придётся провести поединки против Пулева и Уайлдера соответственно.