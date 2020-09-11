Фото ⟩ У посольства Беларуси в Риге прошла акция в поддержу задержанного юриста Колесниковой

Около 15 человек в пятницу, 11 сентября, собрались у посольства Беларуси в Риге на мирный протест в поддержку задержанного адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея.
За пикетом следили около восьми полицейских, позднее прибыл бусик муниципальной полиции, сообщила LETA.
По словам одного из организаторов протеста Рихарда Фрейденфелдса, на пикет пришли друзья, знакомые и коллеги Ильи, чтобы выразить ему поддержку.
Ранее Фрейденфелдс заявил, что Салей был задержан белорусскими правоохранительными органами на следующий день после интервью Латвийскому телевидению, телеканалу Euronews и ZDF.
Встреченная на пикете присяжный адвокат Инга Качевска отметила, что пришла по личной инициативе - она знакома с Ильей более 15 лет. По ее словам, в Риге ежегодно проходят студенческие судебные заседания, при сотрудничестве с Государственным Университетом Беларуси Илья Салей регулярно на них приезжал.
- Илья Салей был задержан в среду, 9 сентября, в качестве подозреваемого. Ему инкриминируется призыв к действиям, направленным против национальной безопасности и обороноспособности.
- В пятницу вечером стало известно, что Салей заключен под стражу. Если до сих пор он был просто задержан на 72 часа, то сейчас мера пресечения содержания под стражей процессуально оформлена, сообщил Tut.by.
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