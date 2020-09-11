Фото ⟩ У посольства Беларуси в Риге прошла акция в поддержу задержанного юриста Колесниковой

За пикетом следили около восьми полицейских, позднее прибыл бусик муниципальной полиции, сообщила LETA.

По словам одного из организаторов протеста Рихарда Фрейденфелдса, на пикет пришли друзья, знакомые и коллеги Ильи, чтобы выразить ему поддержку.

ФОТО: LETA

Ранее Фрейденфелдс заявил, что Салей был задержан белорусскими правоохранительными органами на следующий день после интервью Латвийскому телевидению, телеканалу Euronews и ZDF.

ФОТО: LETA

Встреченная на пикете присяжный адвокат Инга Качевска отметила, что пришла по личной инициативе - она знакома с Ильей более 15 лет. По ее словам, в Риге ежегодно проходят студенческие судебные заседания, при сотрудничестве с Государственным Университетом Беларуси Илья Салей регулярно на них приезжал.

ФОТО: LETA

Илья Салей был задержан в среду, 9 сентября, в качестве подозреваемого. Ему инкриминируется призыв к действиям, направленным против национальной безопасности и обороноспособности.

В пятницу вечером стало известно, что Салей заключен под стражу. Если до сих пор он был просто задержан на 72 часа, то сейчас мера пресечения содержания под стражей процессуально оформлена, сообщил Tut.by.