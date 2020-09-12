Без Навального: как ФБК работает без своего лидера

"Чем больше стресс, тем больше собранность, - отвечает Кира на вопрос, как она все это выдерживает. - Так много всего поставлено на карту, что работать можно круглыми сутками, и нет времени себя жалеть".

Мама часто спрашивает Киру, не хочет ли дочь съездить на учебу за границу. "Меня преследует мысль, что вот перестану я работать с Алексеем, а через два месяца случится какое-то глобальное, эпохальное событие, а я не буду в его центре. Меня это сводит с ума! Ничего более интересного в России не происходит, чем то, что я вижу с этого места. Добровольно от этого отказаться ради спокойной жизни - точно нет!" - говорит Ярмыш.

Даже если это эпохальное событие - трагическое, вроде отравления: "Я рада быть рядом, быть там. Если бы я не была внутри [ситуации], мне бы оставалось только переживать, сидя за границей в университете".

Леониду Волкову с семьей в 2019 году пришлось срочно эвакуироваться из России из-за уголовного дела против ФБК.

"Конечно, смотришь на людей из IT-бизнеса, с которыми ты работал 10-15 лет назад, какие у них прекрасные дома и яхты, - признается Волков. - Бывают минуты слабости, когда думаешь - да нахрен это все. Но перед нами стоят более интересные задачи, чем зарабатывание миллионов долларов. Есть большая страна, населенная замечательными людьми, которые живут совсем не такой жизнью, какой могли бы - и внушили себе, что так надо. Теряют 144 млн нормальных человеко-лет в год. Вот этот момент очень хочется исправить".

После отравления Навального из ФБК никто не уволился, уверяют все собеседники Би-би-си.

"Мы надеемся его не разочаровать"

Дверь в кабинет Алексея Навального открыта. Там солнечно, на стене блестят золотая и серебряная кнопки, которыми YouTube поздравляет блогеров, достигших 100 тыс. и 1 млн подписчиков. На окне оставлен чехол для костюма. Строгость кабинета нивелирует лежащий на полу балансборд: цилиндр, на котором нужно держать равновесие с помощью доски.

Над спинкой кресла на стене - фото Сольвеевского конгресса 1927 года: самые известные физики и химики, включая Эйнштейна, Планка, Шредингера, Марию Кюри, собрались на конференцию.

"Алексею это фото так дорого, потому что его постоянно спрашивают, кто за ним стоит, и ему приятно знать, что за его спиной - лучшие умы всего мира!", - улыбается Ярмыш.

Сейчас команда Навального переживает о том, как бы не подвести своего лидера, говорит Георгий Албуров: "Если бы Алексей сейчас мог что-то сказать, первое, что он сказал бы: "Я надеюсь, что вы без меня очень-очень хорошо работаете". Мы надеемся его не разочаровать".

Никто не хочет думать о том, что будет, если Навальный не вернется к работе. Кто в этом случае возглавит организацию, даже не обсуждается, говорит Волков.

"Одно без другого не работает. Не было бы смысла [создавать организацию] без личной харизмы Навального, - говорит Волков. - Политика - это про идеи и про лидеров, которые эти идеи выдвигают. Конечно, аудиторию привлекает харизма Алексея".

Но Волков говорит, что усилия по созданию структуры расследователей, штабов, создателей видео не пропали даром и сторонники Навального построили самую эффективную оппозиционную организацию в стране.

"В этом смысле мы функционируем как нормальная организация: у нас ого-го какая бюрократия. Каждую неделю нужно заполнить бумажки, писать, что мы сделали за эту неделю, - объясняет Волков, - Без этого организация с сотнями сотрудников работать не может. Это странный микс подхода из бизнеса и из политики: очень idea driven (англ. "движимый идеей" - Би-би-си), но с бизнес-решениями".

"Я не могу делать шапкозакидательские выводы и говорить, что мы будем так же, как сейчас, работать еще 50 лет, - соглашается Любовь Соболь. - Без Навального команда может работать не менее усердно, но она будет работать по-другому".

С переживаниями о здоровье Алексея и будущем организации сотрудники ФБК справляются сами - своих психологов для поддержки в фонде нет, а чужих не пускают. "Мы не доверяем психологам - вдруг их нам зашлют", - объясняет Жданов.