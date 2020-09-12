Сб, 12.09.2020
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Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги

Олег Кононов временно покинул "Ригу" по семейным обстоятельствам

Олег Кононов

ФОТО: Zigismunds Zālmanis, "Riga FC"

Главный тренер футбольного клуба "Рига" Олег Кононов временно покинул команду. Об этом сообщается в соцсетях действующего чемпиона Латвии.

Пресс-служба клуба отметила, что 54-летний Кононов покинул расположение команды из-за семейных обстоятельств. Когда российский специалист вернётся обратно не сообщается. Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский добавил, что в семье тренера случилось горе.

В данный момент "Рига" лидирует в чемпионате Латвии, опережая РФШ на 2 очка. В субботу, 12 сентября, "Рига" сыграет против "Вентспилса", а уже 17 сентября у чемпиона Латвии запланирован домашний матч против сан-маринского "Тре-Фиори" в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.

"Завтра нас в бой поведёт Михаил Конев! Ждём Олега Кононова обратно, как только это будет возможно!", - говорится в сообщении клуба.

Олег Кононов стал главным тренером рижского клуба 5 февраля 2020 года. До этого российский специалист возглавлял минские "Торпедо" и "Локомотив", запорожский "Металлург", "Шериф", львовские "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар", "Ахмат", тульский "Арсенал" и московский "Спартак".

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