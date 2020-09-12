Олег Кононов временно покинул "Ригу" по семейным обстоятельствам

Пресс-служба клуба отметила, что 54-летний Кононов покинул расположение команды из-за семейных обстоятельств. Когда российский специалист вернётся обратно не сообщается. Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский добавил, что в семье тренера случилось горе.

Нет. У него большое горе в семье. Кононов срочно вернулся в Москву. Клуб его отпустил. Ни о каком расторжении и возвращении в РПЛ речи не идёт. https://t.co/CLUHjwFALg — Kazansky Den (@kazanskyden79) September 11, 2020

В данный момент "Рига" лидирует в чемпионате Латвии, опережая РФШ на 2 очка. В субботу, 12 сентября, "Рига" сыграет против "Вентспилса", а уже 17 сентября у чемпиона Латвии запланирован домашний матч против сан-маринского "Тре-Фиори" в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.

"Завтра нас в бой поведёт Михаил Конев! Ждём Олега Кононова обратно, как только это будет возможно!", - говорится в сообщении клуба.

Олег Кононов стал главным тренером рижского клуба 5 февраля 2020 года. До этого российский специалист возглавлял минские "Торпедо" и "Локомотив", запорожский "Металлург", "Шериф", львовские "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар", "Ахмат", тульский "Арсенал" и московский "Спартак".