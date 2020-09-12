Сб, 12.09.2020
Будем честны, было бы очень сложно убедить общественность Латвии в том, что нам нужно увеличить предельные показатели до 50, если у нас самих сейчас он составляет 4,3 на 100 000 человек населения. Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич
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Полиция не будет проводить специальные рейды для контроля лиц, прибывших из Эстонии

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

После того, как Эстония попала в список стран, по приезде из которых в Латвии нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию, полиция продолжит обеспечивать контроль над приезжими, но специальных рейдов рядом с границей проводить не будет.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите, полиция, как и ранее, продолжит работать в усиленном режиме, обеспечивая выполнение правил правительства о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Полиция получает от Государственной пограничной охраны (IDB) анкеты лиц, прибывших в Латвию, с обязательством соблюдать самоизоляцию, но это распространяется только на тех людей, кто для прибытия в Латвию воспользовался международным пассажирским транспортом. 

Пресс-секретарь IDB Кристине Петерсоне сообщила, что IDB не восстановила пограничный контроль на границе Латвии и Эстонии, но повседневно ведет иммиграционный контроль на внутренних границах и в случае необходимости поддерживает Госполицию. 

Самоизоляцию не должны соблюдать лица, пересекающие Латвию транзитом, то есть в течение 12 часов и без ночевки на ее территории. Для жителей приграничных городов Валка и Валга предусмотрены особые условия.

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